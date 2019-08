Sigue pendiente tema sobre precio de leche; reunión de ayer no se hizo

La reunión que estaba programada para ayer entre autoridades del Ministerio de Agricultura y dirigentes de la Asociación de Productores de Leche (Aproleche) se suspendió.



No ha quedado clara la razón que motivó que se dejara sin efecto la reunión. Eric Rivero, presidente de Aproleche, le dijo a elCaribe que no se le notificó sobre razón alguna para que la reunión se cayera.

El sector ganadero dominicano se mantiene a la espera de lograr que las industrias de lácteos eleven el precio del litro que compran en finca, luego de que las últimas acciones impulsadas para alcanzarlo terminaran sin resultados.

Hasta ahora las partes no han alcanzado acuerdo y se esperaba que fuera hoy cuando se alcanzara -por lo menos- un punto intermedio, o lo que es lo mismo: “un bajadero”. El hecho de que la cita se programara en la sede de Agricultura se debe a que esa institución estatal está mediando entre los ganaderos y las industrias procesadoras de leche.

El día 24 de este mes marcharon hasta la sede de Agricultura, cumpliendo con la amenaza hecha días antes, de que llevarían sus reclamos a un nivel más elevado. Los ganaderos reclaman que las industrias suban de RD$23.50 a RD$30 el precio que ofertan por litro y ese reclamo lo hacen por intermediación del ministro de Agricultura, Osmar Benítez.

Pero Benítez ha sido claro: “Si bien estoy de acuerdo con el aumento que pide el sector ganadero a las empresas lácteas, la revisión que hizo un equipo económico del Ministerio determinó que el precio no puede llevarse a los niveles que exigen. No puede subirse más allá de los 26.60 pesos, porque hacerlo afectaría al consumidor final”. Y agregó: “El consumidor y los pobres están primero. “Yo no voy a poner en peligro el alimento de los pobres. Yo no vine al Ministerio a eso”, ha reiterado.