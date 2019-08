Hay un serio “enredo” en el PRM

Muchas críticas han llovido sobre la cúpula del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por sus disputas. Son diferencias políticas también calificadas como “polémicas estériles”.

Al momento de publicarse este artículo, la crisis a lo interno del PLD seguía latente. No se habían sanado las heridas abiertas en los segmentos que obedecen a las líneas de pensamiento del presidente Danilo Medina y del expresidente Leonel Fernández.

Con la decisión del mandatario, de no buscar una tercera repostulación consecutiva, parecía que las diferencias entre danilistas y leonelistas se enfriarían para que “las aguas volvieran a su cauce”.

Se sabe que Medina no podrá contender en una nueva contienda electoral porque la Constitución no se lo permite .Además, el propio mandatario decidió no hacerlo tras su reciente discurso a la nación.

Pero dejemos, por el momento, de analizar los problemas que abaten al PLD y demos una mirada a lo que ocurre en el opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Pregunta: ¿También hay crisis a lo interno del PRM?

Hay que responder -sin ambages- que entre algunos sectores del “perremeísmo” se observan disgustos que podrían agudizarse y alcanzar una crisis de consecuencias fatales para las aspiraciones de ese partido que anhela llegar al poder en el 2020.

El más reciente “indicio” al respecto -que ha ocasionado molestias y hasta extrañeza ideológica entre dirigentes del PRM-, lo puso Hipólito Mejía, precandidato presidencial, cuando declaró que “hay que reformar la Constitución y rehabiltar, para las elecciones del año 2024, a Danilo Medina”.

Mejía proclamó: “Quiero dejar claramente establecido que, basado en la experiencia acopiada en mis largos años dedicados a la actividad política, así como las lecciones aprendidas durante mi ejercicio como jefe del Estado, esta reforma constitucional que abra la posibilidad para la habilitación del actual Presidente de la República a las elecciones del año 2024”.

Wellington Arnaud, precandidato por el PRM, reaccionó de inmediato y hasta pide “sanción disciplinaria” para Mejía, mientras que Luis Abinader, a quien las encuestas dan como seguro candidato por el PRM, cree que “estamos más unidos que nunca”.

Sin embargo, el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, en respuesta al planteamiento de Hipólito, afirma que “la Constitución no aguanta una nueva reforma”.

La realidad es que en el PRM hay un “enredo” que podría ocasionar un serio peligro antes de las primarias del seis de octubre.

¡Pero dejemos que hable el inexorable tempo!