Mcafee dice está en un lugar seguro para no ser capturado por las autoridades de EEUU

John McAfee, el excéntrico empresario e innovador tecnológico informó en su cuenta de twitter que salió de Londres y se encuentra en Lituania, al norte de Europa, en unas instalaciones muy seguras junto a su esposa, Janice McAfee.

Indicó que escogió ese escondite para evitar que el Departamento de Justicia de Estados Unidos pueda llegar hasta ellos.

“Janice y yo en Lituania en nuestras instalaciones seguras. El brazo largo del corrupto Departamento de Justicia de los Estados Unidos no llega hasta aquí. Nos relajaremos un día o dos y volveremos al negocio de combatir la injusticia donde sea que la encontremos”.

En uno de los tuits publicó un video donde muestra la habitación donde está recluido.

Indica que es “un esclavo que huye con una voz fuerte. Que todos los amos de esclavos del mundo me están buscando. No seré encontrado Seguiré hablando ¿Pero vas a escuchar? Vas a escuchar?, subió en su cuenta de twitter”.

McAfee está muy activo en la red social twitter luego de haber sido apresado en Puerto Rico, haber salido hacia Londres.

I am an escaped slave with a loud voice. All of the World’s slave masters are looking for me. I will not be found. I will continue to speak. But will you listen? Will you listen? pic.twitter.com/uFN7d9JAez

— John McAfee (@officialmcafee) July 31, 2019