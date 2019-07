Quique Antún dice últimos gobiernos han fracasado en política migratoria  

Reitera la necesidad de la construcción de un muro fronterizo

Dabajón.- El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) declaró que hay que acabar con la inmigración ilegal, sobre todo con la haitiana, “porque día a día están ocupando nuestro territorio”.

Federico Antún -Quique- dijo que comunidades completas han sido ocupadas por haitianos ante la indiferencia y complicidad de las autoridades de los últimos gobiernos.

“La República Dominicana no solo está siendo robada por los corruptos de siempre, sino también por los haitianos que poco a poco van adueñándose de nuestro territorio, y eso hay que frenarlo, hay que acabarlo, para preservar nuestra nación”, expresó.

El líder reformista, quien hizo un recorrido por diferentes comunidades de la zona fronteriza, resaltó que “duele en el alma” ver como los haitianos han ido desplazando a los dominicanos de su propia tierra, “como ocurre en la zona fronteriza, donde hay lugares de nuestro territorio que parecen pueblos del vecino país, debido a que están ocupados totalmente por haitianos”.

“En esos lugares solo se habla el idioma popular de Haití, el creole, y la religión que practican es el vudú, originaria de África”, agregó.

Manifestó que lamentablemente, “muchos de estos extranjeros se dedican a delinquir para conseguir dinero rápido, llegando incluso a matar a ciudadanos dominicanos para robarle”.

Afirmó que la presencia masiva de extranjeros ilegales, principalmente haitianos, es una demostración fehaciente del fracaso rotundo que han tenido en política migratoria los últimos gobiernos.

“Nunca antes se había visto un desorden y un caos tan grande en asuntos migratorios, como ha ocurrido en los últimos tiempos, lo que ha permitido que el país se llene de extranjeros ilegales”, agregó.

Quique Antún afirmó que cuando el Partido Reformista llegue al poder acabará con ese desorden migratorio y se aplicará a fondo a “organizar la casa”, teniendo como prioridad que “la República Dominicana es y será siempre primero de los dominicanos, segundo de los dominicanos y siempre de los dominicanos”.

“En esta media isla no caben dos repúblicas”, expresó.

El presidente del PRSC explicó que es un humanista cristiano que respeta a todo ser humano venga de donde venga, “pero todo aquel que no se adapte a nuestra cultura y no respete nuestros principios y valores, que no cumpla con nuestras leyes y nuestra Constitución y, sobre todo, a aquellos que han venido ilegalmente, les digo: ellos allá y nosotros aquí”.

Siguió diciendo que así como Haití es de los haitianos, “la República Dominicana es y será siempre de los dominicanos, con nuestra acostumbrada hospitalidad”.

Quique Antún reiteró su propuesta de la necesidad de construir un muro en la frontera con Haití, que dijo “servirá para proteger a nuestras familias de la inmigración masiva de ilegales, de los que vienen a delinquir, de los traficantes de armas y de drogas, de los contrabandistas y de quienes se lucran del sufrimiento de los más pobres en sus países de origen”.

En definitiva –apuntó- necesitamos un muro para acabar con todos aquellos que tanto daño y sufrimiento están haciendo a nuestro amado país.