Fuerza Nacional Progresista rechaza nuevo plan de vulnerar la Constitución

Considera propuesta de habilitación del presidente Medina es nueva maniobra antidemocrática contra Carta Magna. ” La Constitución no es un cheque en blanco sobre el se pueda girar al antojo del poder. Es la depositaria de las normas fundamentales de la convivencia y el estado de derecho”

Santo Domingo.- La Fuerza Nacional Progresista considera inaceptable la maniobra antidemocrática, formulada por algunos dirigentes reformistas y que fuera inmediatamente secundada por el precandidato a las primarias del PRM, Hipólito Mejía para la habilitación constitucional del Presidente Medina

En declaración de prensa la FNP rechaza de forma terminante lo que obviamente luce como una propuesta de conchupancia, que busca reconducir el artero plan contra la Constitución, fundado en una censurable negociación por intereses sectarios de coyuntura electoral, que tendría serias implicaciones en la competición interna del PRM y en la conformación de las coaliciones

“Consideramos insólito que esos dirigentes salieran a proponer la habilitación del Presidente Danilo Medina para las elecciones del año 2024 apenas 48 horas, después de que el propio Medina informara en un discurso a la nación que respetaría la Constitución de la República que le impide expresamente postularse no sólo a las elecciones del año 2020 si no a ninguna otra en el futuro. Es obvio que se quiere usar la constitución para tratos políticos entre candidatos y camarillas partidarias ”, enfatizó la FNP

La organización política que preside Marino Vinicio Castillo, estimó que resulta alarmante y revelador que la tal habilitación para 2024 no fue ni siquiera mencionada en el discurso del Presidente Medina, y sin embargo, se incluyó en las propuestas de estos sectores políticos que fueron los mismos que,según se sospechaba, estaban acompañando los esfuerzos en el Congreso Nacional para modificar la Constitución de la República que permitiera la postulación del Presidente Medina para las elecciones del próximo año 2020.

La Fuerza Nacional Progresista entiende que se subvierte el orden Constitucional para violar, con la apariencia de una reforma constitucional, el artículo 20º Transitorio de la Constitución, que le impide al Presidente Medina no sólo presentarse en las elecciones del año 2020 si no, no postularse jamás.

“ Recordemos que esta agresión fue detenida por el reclamo nacional de amplios sectores cívicos, sociales y políticos correspondientes a más del 85% de la población, que se oponen a todo intento desaprensivo de modificar la Constitución de la República en el contexto de este proceso electoral, que ya ha sido formalmente iniciado”, recalcó la FNP

La Fuerza Nacional Progresista, expresó que al tiempo que denuncia esta maniobra abiertamente antidemocrática contra la Constitución, informa al país enfrentará cualquier nuevo intento de vulnerar la Constitución de la República, la cual sólo podría ser objeto de modificaciones para importantes temas en el futuro, si es fruto del consenso más amplio de la sociedad, en beneficio de la institucionalidad del país, con rigurosos procesos de consulta popular, como el referéndum, tanto consultivo como aprobatorio.

Una reforma constitucional jamás puede estar motivada y mucho menos impuesta o negociada, como mero ornamento institucional del beneficio político no solo del presidente de turno, sino de partidos o facciones que pretenden sacar beneficios coyunturales desmedro de la institucionalidad democrática.