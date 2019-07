Vásquez no quiere cargo de gobernador de PR

San Juan. La secretaria de Justicia de Puerto Rico, Wanda Vázquez, dijo que espera que el gobernador Ricardo Rosselló nombre antes del 2 de agosto, día que dejará el cargo tras renunciar, a un nuevo secretario de Estado ya que ella no tiene “interés” en ocupar el puesto como jefa del Ejecutivo.



“Me reitero, no tengo interés en ocupar el puesto de gobernadora. Es un dictamen constitucional. Espero que el señor gobernador identifique y someta un candidato para el puesto de secretario/a de Estado antes del 2 de agosto y así se lo he manifestado”, expresó Vázquez en su cuenta de Twitter. Según la Constitución de Puerto Rico, Estado Libre Asociado a EE.UU., el siguiente en mando del gobernador es el secretario de Estado, seguido del secretario de Justicia.

No obstante, Luis Rivera Marín dimitió también como secretario de Estado el pasado 17 de julio, tras publicarse un polémico chat el cual era administrado por el gobernador Rosselló, por lo que entonces le tocaría a Vázquez el máximo puesto del Ejecutivo. En el chat también participaron los asesores en comunicación Carlos Bermúdez y Rafael Cerame; el presidente de la agencia de publicidad KOI, Edwin Miranda; el exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado; los exasesores, Elías Sánchez y Alfonso Orona; el exsecretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario y el exrepresentante del Gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal, Christian Sobrino.

Alcaldesa de San Juan ya tomó acciones

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, anunció el pasado viernes que presentó una demanda del municipio que dirige contra el Gobierno de la isla, por el manejo y la violencia usada contra los manifestantes. La demanda va contra el propio gobernador, Wanda Vázquez, el secretario de Seguridad Pública, Elmer Román, y el jefe de la policía de la isla, Henry Escalera.