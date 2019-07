Famosos reaccionan ante el discurso de Danilo Medina

Como era de esperarse. El discurso del presidente Danilo Medina para aclarar su postura sobre la reelección movió a todos los sectores sociales. El mundo del arte y el espectáculo no fue la excepción.



Artistas y comunicadores no se hicieron esperar ante la decisión del mandatario de no buscar repostularse para un nuevo período, al entender que “hay normas y principios que trascienden la labor de un hombre o de un gobierno”.

La “Diva”, Milagros Germán, fue de las primeras en reaccionar a través de sus redes sociales: “Habló el hombre y sin querer decir, dice que no va. Le tiró varios fuetazos a su compañero el León. ¿A qué sangre nueva se referiría? ¡¡¡Al león que se prepare!!”. Otra figura de peso de la televisión dominicana como Mariasela Álvarez dijo que “por fin podemos estar tranquilos, aunque no lo dijo expresamente, el presidente dio a entender esta noche que no va a buscar la reforma constitucional! Bien por @danilomedina, sea cual sea la razón, era lo que el pueblo esperaba y demandaba! No nos salgan ahora con otra cosa los peledeistas!!! A ver qué pasará mañana en el Senado! Deberíamos reformar la constitución, dos períodos y nunca más! Qué piensan ustedes?! A cuál sangre nueva va a apoyar??”

También, Arisleyda Villalona (Condesa), quien mantuvo un perfil muy activo en contra de la reelección, valoró el anuncio mostrando su “respeto para usted señor presidente Danilo Medina, siempre aposté a su responsabilidad y respeto a su palabra empeñad”.

Tras el discurso del jefe del Estado, el comediante, actor, locutor, compositor y productor de programas Felipe Polanco “Boruga” preguntó a sus seguidores de Instagram: “¿Y quién será el rostro nuevo del que habló el presidente? Díganme a ver”.

Otro humorista, Aquiles Correa criticó que luego del discurso de Danilo, “ahora todo el leonelista que atacaba a nuestro presidente está aplaudiéndolo… #LaPoliticaCompay”.

El cineasta José María Cabral, el vocalista del grupo 440, Roger Zayas y la comunicadora Karina Larrauri también han reaccionado ante el discurso que pronunció la noche del lunes el presidente Danilo Medina.

En el marco de los esfuerzos que se realizaban para modificar la Constitución y así permitir un nuevo período presidencial a Medina, muchas figuras del arte y el espectáculo tenían posiciones encontradas. La defesa de la Constitución metió en juego al merenguero Johnny Ventura, al productor de espectáculos René Brea y al artista Héctor Acosta “El Torito”.