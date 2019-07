Hallan muerto a Cherito, de la agrupación The New York Band

Cherito, vocalista de la agrupación The New York Band, fue hallado muerto en su casa esta mañana.

El empresario artistico Ramses Peralta envió un mensaje masivo a sus contactos para notificar que el road manager del artista le informó temprano este miércoles que Cherito amaneció sin vida, aparentemente producto de un infarto mientras dormía.

“Esa es la información que se maneja. Ahora mismo su familia está en trámites de funeraria y demás, no hay información aún de velatorio. Agradecimiento, cariño y dolor siento en este momento”, dijo Peralta.

Chery Jiménez (Cheito) nació un 23 de agosto del 1971, en Santo Domingo. Desde niño, su padre Chery Jiménez (co-fundador de las agrupaciones musicales “Los Beduinos”, “Los Hijos del Rey” y “The New York Band”) y su abuelo José Jiménez Belén (destacado periodista y escritor de libros) lo encaminaron a educarse musicalmente, al percibir en él notables aptitudes.

Cherito recorrió el mundo interpretando varios éxitos y recibiendo importantes premios, siendo cantante líder de la orquesta “The New York Band”. Cherito junto a The New York Band conquistaron numerables plazas, incluyendo Puerto Rico, Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela, España y República Dominicana, y vendieron más de 2.5 millones de discos mundialmente con 10 álbumes en el mercado.

Del año 1998 al 2007, Cherito se dedicó exclusivamente a producir para grandes artistas y desarrollar nuevos talentos. Además, tuvo la oportunidad de co-producir junto al exitoso productor Sergio George.

Desde el año 2000 al 2004, Cherito fue compositor exclusivo de la editora Warner Music Group y en presidía su compañía de discos Next Step in Music.