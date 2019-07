Navarro afirma el PLD debe pasar página; elogia discurso de Medina

El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Andrés Navarro afirmó este martes que las condiciones están dadas para que la organización política “pase una página de su historia”.

“Llegó la hora ya en esta coyuntura de las primarias del 6 de octubre para que el PLD presente ya una alternativa, una representación de la actual generación de políticos y políticas del PLD, que tienen todo el mérito y también todo el compromiso para poder servir al país, en este caso, desde diferentes posiciones y cubriendo la presidencia de la República”, indicó.

Navarro manifestó que el presidente Danilo Medina, con alocución anunciado que no aspirará a un tercer periodo consecutivo, demostró madurez política, sentir histórico, un alto compromiso con la salud del partido morado y la paz del país.

“También exhibió la más alta lección de nobleza que en política se puedan referiste en un caso como este”, dijo.

Asimismo, Navarro aseguró que el partido oficialista se unificará y se solidificará, independientemente de los resultados que arrojen las primarias internas, las cuales están pautadas para otro octubre próximo.

“Nuestras diferencias internas serán totalmente resultas una vez concluyan este proceso de competencia en las primarias, de eso les doy total seguridad, porque conozco mi partido”, expresó.

Al ser preguntado sobre si el mandatario Medina dará un apoyo directo a uno de sus seguidores más cercanos y que son precandidatos presidenciales, incluyéndolo a él, Navarro indicó que esa “probabilidad está en la íntima convicción del presidente”.

Además añadió que en democracia los liderazgos “no se prestan, no se regalan, no se dejan, no se compran, no se venden, se ganan con el trabajo y se construyen con la confianza”.

“Por eso es que Andrés Navarro con todo este equipo a nivel nacional está construyendo un proyecto que genere la suficiente confianza para que todos dentro del PLD y todo el pueblo apuesten a él”, sostuvo.

El exministro de Educación, también indicó que procurará hacer el trabajo necesario para constituirse en “sangre nueva”, como lo manifestó el presidente Medina en su mansaje emitido el pasado lunes.

“Andrés Navarro las luchas que llevan es la de constituirse en el revelo confiable, en esa sangre nueva que espera, no solamente el PLD, sino la nación dominicana”, aseveró.