Kany García regresará a Puerto Rico para unirse a protesta contra gobernador

“Les pido permiso para hablar de mi país. Hace seis meses planifiqué estas vacaciones con los míos, pero no me siento bien, no la estoy pasando bien. Siento que tengo que estar con mi gente y con mi pueblo. Es por eso, que nada, hasta aquí acabaron las vacaciones”, señala la artista en un vídeo en la red social de Instagram.

Te recomendamos: Bad Bunny anuncia pausa en su carrera por la crisis política que se vive en PR

La indignación en Puerto Rico va en aumento desde que el pasado sábado se filtrara el contenido de una conversación en la aplicación de mensajería de Telegram en la que el gobernador y su círculo íntimo de colaboradores insultan y se mofan de políticos, artistas, mujeres, periodistas y miembros del colectivo LGBT.

“Hoy arrancamos en un vuelo de un trayectito de 18 horas sabrosas para poder el lunes marchar y estar en Puerto Rico”, señaló la cantante, que se unirá a otros artistas que han liderado las protestas como Ricky Martin, Bad Bunny o René Pérez “Residente”.

“Como mujer, siento una gran responsabilidad de demostrar mi indignación, como parte de la comunidad LGBTTQ y como ciudadana y de seguir, seguir y seguir hasta que este delincuente nos dé con un acto de responsabilidad lo que merecemos como patria, nos de su renuncia”, dijo.

“Cuentan conmigo, nos vemos el lunes, marchamos y los días que hagan falta”, finaliza la cantautora.

El escándalo del chat continúa este sábado con nuevas peticiones de dimisión del gobernador de Puerto Rico, cortes de carreteras y renuncias en el Ejecutivo, como la de la secretaria de prensa, Dennise Pérez, que la noche del viernes anunció su salida después de ser calificada de “corrupta” por un ciudadano delante de su hijo.

Durante la jornada de hoy, Alternativa Democrática de las Américas (ADS), asociación sindical que aglutina a más de 20 millones de trabajadores de la región, expresó a través de un comunicado su respaldo a la petición de renuncia del gobernador.

Además, una manifestación en Caguas, municipio del interior de Puerto Rico, interrumpió la circulación en protesta para pedir la renuncia de Rosselló.

La manifestación del lunes parte a las 9.00 hora local (13.00 GMT) desde el Parque Luis Muñoz Marín hacia el expreso PR -22, una de las principales vías de San Juan.