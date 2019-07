Se desbloquean las negociaciones para formar Gobierno en España

Madrid, 19 jul (EFE).- Las negociaciones para formar Gobierno en España se desbloquearon este viernes tras el anuncio del dirigente de Unidas Podemos (UP), Pablo Iglesias, de que está dispuesto a no formar parte de un Gobierno de coalición con el socialista Pedro Sánchez.

“No debo ser la excusa del PSOE para que no haya un gobierno de coalición de izquierdas. Estar o no en el Consejo de Ministros no será un problema siempre y cuando no haya más vetos y la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno sea proporcional a los votos”, dijo Iglesias en un vídeo colgado en las redes sociales.

La presencia de Iglesias en un hipotético Ejecutivo de coalición era el principal “escollo” para llegar a un acuerdo, según dijo ayer Sánchez en una entrevista televisiva.

Según fuentes de UP, Iglesias está dispuesto a no formar parte de ese Gobierno, siempre que su partido pueda elegir de entre sus miembros a quienes se sumen al Gabinete.

A poco más 48 horas para que Sánchez se someta al debate para ser investido presidente del Gobierno español, el desacuerdo con Iglesias, se mantenía, pero hoy se vislumbraba un posible acercamiento de posturas, que se confirmó con el anuncio del líder de UP.

El proceso de investidura comenzará el lunes 22, con el discurso de Sánchez, y la primera votación tendrá lugar un día después. Si el candidato no obtiene mayoría absoluta, habrá una segunda votación el jueves 25 en la que le bastaría tener una mayoría simple.

El PSOE ganó las elecciones de abril con 123 diputados, pero lejos de la mayoría absoluta (176), por lo que necesita el apoyo de UP (42 legisladores) y de otros partidos menores para refrendar a Sánchez.