Leonel hará defensa de la Carta Magna frente al Congreso

El expresidente Leonel Fernández acudirá mañana a las 3:00 de la tarde frente Congreso Nacional donde firmará el libro en “Defensa de la Constitución”.



El anuncio fue hecho por el comando de campaña de Fernández, quien aspira a volver a la Presidencia.

En la rueda de prensa, que contó con la presencia Omar Fernández, hijo del exmandatario, los leonelistas adelantaron que el exmandatario estará acompañado por importantes figuras del país.

Radhamés Jiménez, quien fungió como vocero, dijo que se trata de una convocatoria abierta y pidió a la población acompañar al exmandatario al Centro de los Héroes donde se están recolectando un millón de firmas contra una posible modificación constitucional para permitir la reelección del presidente Danilo Medina.

“El próximo miércoles 17 de este mes a partir de las 3:00 de la tarde, concurrirá frente al Congreso Nacional a manifestar a viva voz su defensa en favor del respeto a la Constitución, acompañado por personalidades del país y por compañeros que también de una u otra manera han concurrido decenas de miles a firmar el libro en defensa de la Constitución que ha sido puesto hace varios días en las cercanías del Congreso Nacional para expresar su respaldo a través del Bloque de Defensa a la Constitución”, dijo Jiménez.

Respuesta a Rodríguez Marchena

Sobre las declaraciones del vocero de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, en un audio filtrado en las redes sociales, donde califica al expresidente Leonel Fernández de “insolente” y “chantajista”, el exvicepresidente Rafael Alburquerque respondió que “nosotros no tenemos que valorar, ni dar ninguna respuesta con respecto a esa reacción, entendemos que fue un exabrupto y como dijo un gran apóstol de la independencia cubana: ofende el que puede”.

Agregó que en el equipo de Leonel Fernández hay militantes de largos años del Partido de la Liberación Dominicana.

“Aquí en esta mesa están fundadores del PLD y miembros de su primer Comité Político. De manera que no hay ninguna condición de parte de Rodríguez Marchena para poder juzgar a quienes han luchado y trabajado para poner en alto la Constitución”, señaló Alburquerque, tras afirmar que la defensa a la Constitución es la lucha de los leonelistas y no responder a bravuconerías de una persona que no puede juzgar a militantes aguerridos del PLD.

Pide soluconar conflicto a lo interno del PLD

El pasado domingo, el coordinador Fuerza Boschista, Luis de León, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), propuso una comisión de personalidades de la sociedad para que propicien un diálogo y concertación entre el presidente de la República, Danilo Medina y el presidente del PLD, Leonel Fernández, ante la diferencia de criterios que afecta a esa organización política y a su máxima dirigencia