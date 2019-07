Advertencia de Mike Pompeo enciende debate

Diversas reacciones ha provocado entre la clase política nacional la llamada del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, quien le expresó al presidente Danilo Medina la importancia de que preserven las instituciones democráticas, el estado de derecho y la Constitución.



La miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Alejandrina Germán, manifestó que los países latinoamericanos y el mundo tienen que ir construyendo una nueva visión que los lleve a entender que Estados Unidos no tiene derecho a mandar en otro país.

“No puede tratar de intervenir en la libre determinación de los pueblos, cada país exige lo que quiera dentro de los procesos que establecen los procesos constitucionales”, indicó.

Al inicio de la semana en declaraciones a los medios de comunicación, Alejandrina Germán planteó la necesidad de que en los actuales momentos la dirigencia partidaria asuma una posición más institucional que convenga al sostenimiento del PLD.

Asimismo, el dirigente político Modesto Guzmán consideró que la llamada del secretario de Estado de los Estados Unidos “son declaraciones normales de un vecino amigo, que expresa una opinión sobre un tema del país”.

Agregó que “no lo es lo usual pero cada quien opina en su momento, la opinión de un amigo siempre se asume. Además, el presidente Danilo le comunicó a Pompeo que aun cuando no tiene una decisión tomada con relación a las elecciones del 2020”.

De su lado, la presidenta del Partido Acción Liberal (PAL), Maritza López estimó que “es usual que haya conversaciones entre el presidente de la República y funcionarios de Estados Unidos”.

“Para mí no hubo ninguna advertencia sobre que no se modificara la Constitución para una posible reelección, porque el comunicado no dice no se reelija y que no modifique la Constitución, sencillamente habla que los procesos constitucionales se hagan con apego a la Ley”, agregó.

Diputados opinan

El diputado leonelista Henry Merán calificó como oportuno y adecuado el llamado de Mike Pompeo. Dijo que cualquier opinión nacional e internacional bien intencionada que procure la permanencia democrática de las instituciones en el país, contribuyen al bienestar colectivo.

“Desde el punto de vista del derecho internacional público eso ni mínimamente constituye injerencismo. Nosotros a diario opinamos sobre temas de otros estados y de política internacional, incluso la carta constitutiva de las Naciones Unidas contempla un capítulo sobre el respeto a la democracia, la institucionalidad en los pueblos miembros igualmente la carta de los Estados Americanos”, sostuvo.

La diputada Faride Raful se suscribió a ese planteamiento y consideró que no es una injerencia de parte del Gobierno estadounidense porque este es el principal socio de República Dominicana.

Elpidio Báez, consideró la llamada de Pompeo como un acto de injerencia inaceptable.

“Tenemos todo el derecho de discutir nuestra legislación y tomar las decisiones que nosotros entendemos adecuadas sin violar las leyes ni la Constitución, ya que esta siempre ha sido modificada sin ser violada”, indicó.

El vocero de la bancada de PLD, Gustavo Sánchez, lamentó “que el pueblo dominicano esté pendiente de una conversación de un estado extranjero para dirigir un tema nacional”. “La nota de prensa que ellos hicieron se inscribe en lo que nosotros hemos venido pregonando: los canales institucionales para fortalecer la democracia son las leyes y el Congreso. Bajo ninguna circunstancia la estructura nuestra pretende violar los preceptos constitucionales”, subrayó Sánchez.

UASD hace llamado a liderazgo político

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) llamó al liderazgo político y social del país a dirimir sus diferencias coyunturales mediante el diálogo y la concertación, y en el marco de la institucionalidad.

La academia fijó su posición sobre la situación política del país y señaló que lo hace con el espíritu “de que el país continúe con el clima de paz y tranquilidad que le caracteriza”.

“Solo los dominicanos nos compete resolver nuestras diferencias internas, tal como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, con voluntad, decisión y entereza en beneficio de nuestro pueblo”, indicó la rectora de la UASD, Emma Polanco, aunque no precisa que es en respuesta a Pompeo.