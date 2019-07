Arzobispo pide a Danilo y Leonel dejar descansar al pueblo

Santiago. El arzobispo de la arquidiócesis de Santiago, monseñor Freddy Bretón, llamó al presidente Danilo Medina y al presidente del PLD Leonel Fernández, a dejar descansar al pueblo y trabajar por el interés del país.



Consideró que no da buena impresión que cada cuatro años el país se vea sometido al tema de modificación de la Constitución con fines reeleccionistas.

“Quiero ponerme esa camisa, resulta que no está totalmente a mi medida, búscate la tijera que la vamos a arreglar de un pronto. Eso no da buena imagen. Si lo hacen o no, la verdad, yo no sé nada. Soy un ciudadano que tiene sus inquietudes y es sensible con el tema de que la gente esté bien”, expresó.

Consideró como negativa la imagen que se está proyectando, por lo que debería detenerse esa rivalidad, que dijo desconocer si es real o provocada.

El arzobispo consideró que dicha disputa puede ser una manera de mantener en vilo a la población y que esté pendiente de ellos.

“Si fuera esporádica o que duró un tiempecito (la disputa), pero cuánto llevamos en eso. Creo que deberían dejar descansar a uno. Se supone que hay gente que goza con ese tirijala, pero en cuanto a mí, creo que deberían poner las cartas boca arriba sobre la mesa, haciendo que prime el interés del país y no de un grupo”, dijo.

Recordó que la política es el bien común y de la mayoría, por encima de todo.

Bretón dijo que se sintió triste al ver como la población considera que la política es un negocio, “que va ahí para hacerse de lo suyo”. Pero advirtió que los dominicanos están saturados y hasta los que viven del chisme político deben estar cansados del mismo tema.

“Ya uno está cansado de hablar tanto de eso. Yo no manejo el tema de la política, pero puedo decir como ciudadano, que hemos llegado a un nivel de saturación tal, que hasta la gente que le interesa el chisme político, creo está cansada”, dijo Bretón al referirse a la situación que el país actualmente.