El director ejecutivo de la campaña presidencial del proyecto político de Luis Abinader, Nelson Arroyo, aseguró que este viernes se manifestarán de forma pacífica, democrática y cívica, frente al Congreso Nacional para de esa forma decirle a país que están opuestos a una nueva modificación constitucional.

El presidente de La Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, convocó a una sesión para este viernes y se espera que será para someter la reforma constitucional que habilite para una nueva repostulación al presidente Danilo Medina.

“Aquí no se va alterar el orden público, aquí no se va a agredir a nadie, simplemente con nuestra presencia vamos a manifestar nuestra voluntad de que la Constitución de la República Dominicana no sea reformada de manera espuria”, subrayó.

Explicó que la única forma que existe de modificar la Carta Magna en estos momentos es “a través de la compra de voluntades y de sobornos porque los votos no están”.

Arroyo subrayó que aunque la misma Constitución establece la forma de modificar alguna ley, en ningún momento indica que debe ser reformada en base a al cohecho, ni en base a “retorcer la voluntad democrática”.

Consideró que todo el que se sienta que la democracia y los buenos principios están afectados deben acudir al Congreso a manifestar su oposición a la modificación constitucional.

A partir de las 9:00 de la mañana, el aspirante a la presidencia de la República, Luis Abinader, junto a un grupo de personas marchará desde la avenida Jiménez Moya hasta el Congreso para manifestar su oposición a la modificación constitucional.