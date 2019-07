Guzmán  dice Danilo Medina no violaría la Constitución si decidiera modificarla

El dirigente político Modesto Guzmán afirmó este viernes que en caso de que el presidente Danilo Medina decida modificar la Constitución para repostularse no violaría la Carta Magna, ya que la misma establece su propio mecanismo para tales fines.

El director del Instituto Postal Dominicano (Inposdom) indicó que “Medina es un demócrata a carta cabal, es un defensor de la democracia, no desde ahora sino cuando ejerció su función de legislador, estoy en la seguridad de que su gobierno está apegado a lo que dicta las normas, las leyes y la misma Constitución”.

“Yo no le veo ningún inconveniente, ni ningún problema, yo no le veo ningún tema, porque la reforma constitucional son reforma que la misma Carta Magna dice cómo hacerlo, ahora si no lo dijera fuera otra cosa. El presidente Danilo Medina es un civilista y lo que hará dentro de su gobierno se hará apegado a las leyes”, aseguró Modesto Guzmán.

Al ser preguntado por los periodistas de que si califica de injerencista el pedido del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, al presidente Danilo Medina, de que respete la Constitución de la República, Guzmán explicó que “son declaraciones normales de un vecino amigo, que expresa una opinión sobre un tema del país”.

Agregó que “no lo es lo usual pero cada quien opina en su momento, la opinión de un amigo siempre se asume”, además, el presidente Danilo le comunicó a Pompeo que aun cuando no tiene una decisión tomada con relación a las elecciones del 2020, este “puede tener la seguridad que cualquiera que sea su decisión, el proceso se llevara a cabo conforme a la Constitución y las leyes”.

Reiteró que Danilo Medina es un demócrata a carta cabal y aquí nunca se hará nada fuera de la Constitución, además, nosotros tenemos un Congreso Nacional que conoce las leyes en su medida, así que todo va bien”.

Estas declaraciones fueron ofrecidas este viernes en la misa en la iglesia San Antonio de Padua de esta capital, por motivo a la celebración del 58 aniversario del Instituto de Auxilios y viviendas (INAVI).