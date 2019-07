Doctor Reynaldo Vargas Ortega

Nacido en 1950, este prestigioso cirujano torácico, ingresó a la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el 1967, y se graduó en 1976 de doctor en medicina. Del 1976 al 1978 se dedicó a la cirugía general en el Hospital Padre Fantino en Montecristi y en el Hospital Regional San Vicente de Paúl en San Francisco de Macorís. Luego se trasladó a Moscú en la entonces Unión de República Socialistas Soviéticas, al Instituto de Cirugía Cardiovascular Bakulev, en donde por espacio de cinco años realizó estudios en Angiología y Cirugía Vascular Central y Periférica finalizando esos estudios en el 1983. En el 1984 se trasladó a Madrid, España y en la Clínica Puerta de Hierro, realizó estudios de Cirugía Cardiovascular y Torácica, finalizando en 1989, sus más de diez años de formación especializada. A su regreso al país, inició sus trabajos en la Fundación Corazones Unidos, hasta el 2008. Pero ha sido cirujano torácico y vascular en el Hospital Doctor Moscoso Puello, en el Hospital Materno Infantil de la Plaza de la Salud y en el Centro Cardio-Neuro_oftalmologico y trasplantes, el Cecanot. Ha impartido docencia en varias universidades y asistido a múltiples eventos científicos en nuestro país y en el extranjero. Ha realizado y publicado cerca de cincuenta trabajos de investigación.

Un dato relevante en la carrera profesional del doctor Vargas es la cantidad de cirugías pioneras que ha realizado en la República Dominicana, tales como CirugíaBlalock-Taussig modificado. 1989,Cirugía de Blalock-Hanlon (comunicación interauricular quirúrgica para patologías complejas que necesitaban mezcla de sangre, antes la técnica de Rashking). 1990, Corrección total de Tetralogía de Fallot. 1990, Corrección total de atresia pulmonar. 1991, Corrección de canal A-V. 1991, Drenaje pulmonar anómalo. 1991. Cor Triatriatum. 1992, Cirugía de bypass aortocoronario. 1993, En darterectomíacoronaria. 1993, Correcciónde Aneurisma roto de seno de Valsalva. 1993,Cirugíade Bentall-de Bono para la Disección Aórtica Aguda. 1994. Colocación generador de marcapasos a niño de 10 días de nacido, convirtiéndose en el paciente más joven en todo el mundo en ese momento. 1994, Trasplantescardíacos experimentales en cerdos. 1995, CorrecciónQuirúrgica Rotura del Septum Interventricular Post Infarto al Miocardio. 1995, VálvuloplastiaMitral y Plastia Aórtica. 1996, Endoaneurismorrafía de Jatene-Dor en aneurisma de ventrículo izquierdo con disfunción sistólica severa asociada a bypass aortocoronario. 1998, Cirugía sin Circulación Extracorpórea y con el Corazón Latiendo. 2002, PrótesisValvulares Supra anular Stentless (sin soporte). 2005, así como el Implante de Células Madre Autólogas Asociadas Bypass Aortocoronario. 2005.

Es además miembro de múltiples sociedades científicas, entre las que destacan miembro Fundador de la Sociedad Dominicana de Cirugía Cardiovascular, miembro del Colegio Médico Dominicano, miembro del Colegio Dominicano de Cirujanos, miembro de la Sociedad Dominicana de Cardiología, miembro de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax, miembro de la Sociedad Latino-Americana de Cardiología, miembro de la Federación Latino-Americana de Cirugía, miembro de la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular, miembro de la North-American Society of Pacing and Electrophysiology, miembro de la International Society for Heart and Lung Transplantation, fellow del International College of Angiology, fellow del American College of Angiology, fellow del American College of Chest Physicians y fellow de la International Society of Minimally Invasive Cardiac Surgery. En su trayectoria ha recibido diversos reconocimientos entre los que citamos: De la promoción de cirujanos Hospital Luis E. Aybar por excelencia en la enseñanza. 1991, de la UNPHU premio a la excelencia en la enseñanza. 1993, Del Patronato Hospital General Plaza de la Salud por excelencia en el trabajo. 2002, De la Sociedad Dominicana de Cardiología por destacada participación como conferencista nacional invitado en el XX Congreso de la Sociedad. 2005, Premio Nacional de Medicina por el desarrollo de la cirugía de coronarias y por sus aportes a la salud de la humanidad. Fundación Ciencia y Arte Sociedad Amigos de la Salud. 2006, así como de la Sociedad Dominicana de Cardiología por destacada participación como conferencista nacional invitado en el XXI Congreso de la Sociedad. 2007.