El Partido Acción Liberal reitera apoyo a una posible reelección presidencial

Santo Domingo.-La presidenta del Partido Acción Liberal (PAL), Maritza López de Ortiz, reiteró este viernes su respaldo al presidente Danilo Medina en caso de que el presidente decida modificar la Constitución para una repostulacion en las elecciones del 2020.

La funcionaria pública expresó que ha sido reiterativa sobre su postura ante una posible reelección del jefe de Estado y entiende que “el presidente Medina ha hecho una excelente gestión de Gobierno lo cual debe dársele la oportunidad de otro periodo más”.

Al ser preguntada por los periodistas de que si califica de injerencista el pedido del Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, al presidente Danilo Medina, de que respete la Constitución de la República, López explicó que “es usual que haya conversaciones entre el presidente de la República y funcionarios de Estados Unidos”.

“Para mí no hubo ninguna advertencia sobre que no se modificara la Constitución para una posible reelección, porque el comunicado no dice no se reelija y que no modifique la Constitución, sencillamente habla que los procesos constitucionales se hagan con apego a la Ley”, agregó La administradora del Instituto de Auxilios y Viviendas (Inavi).

Sostuvo “que República dominicana es un país soberano y tiene su mecanismo de hacer las cosas, pero es normal que Estados Unidos, y no solamente en República Dominicana, siempre se ha preocupado por todo los incidentes que pasan en la región”.

La funcionaria manifestó que ‘la decisión final la tiene el presidente Medina y el cómo bien ha dicho y se lo dijo al Secretario de Estado, Mike Pompeo, aún no tiene una decisión tomada con relación a las elecciones del 2020, pero que está claro que sea cual sea su decisión, Partido Acción Liberal (PAL) irá aliado al partido del Partido de la Liberación Dominicana (PLD)”.

Estas declaraciones fueron dadas en la misa en la iglesia San Antonio de Padua de esta capital, por motivo a la celebración del 58 aniversario del Instituto de Auxilios y viviendas (INAVI).