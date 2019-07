José Manuel Mesa no retirará aspiraciones alcalde por Santo Domingo Oeste

El aspirante a alcalde por Santo Domingo Oeste, José Manuel Mesa, advirtió que no retirará sus aspiraciones a pesar de que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reservara candidaturas para esa demarcación.

“Luego de la reserva anunciada por nuestro Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para la alcaldía de Santo Domingo Oeste y cerrado el plazo para la inscripción de precandidaturas, muchos me han preguntado, si me inscribí para optar por otra candidatura y la realidad es que nuestro proyecto no tiene como norte satisfacer apetencias personales”, declaró Mesa.

Dijo que tiene un verdadero plan para dirigir la alcaldía, porque su equipo ha estudiado detalladamente los problemas que afectan la comunidad.