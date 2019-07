Facultad de Humanidades UASD realiza panel sobre reforma constitucional y política de género

¿La modificación a la Constitución es el camino hacia la dictadura? y ¿La política de género y sus implicaciones psicosociales?, con estas dos interrogantes continuó el pasado martes el ciclo de conferencias Humanidades y Sociedad, que organiza la Oficina Sectorial de Planificación y Desarrollo Institucional de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

¿La modificación a la Constitución es el camino hacia la dictadura? fue abordado por los profesores Juan de la Cruz, de la Escuela de Historia, Julián Álvarez, de Filosofía y la profesora Olaya Dotel, de Ciencias Políticas, quienes debatieron la posible modificación a la actual Constitución e hicieron un breve recorrido histórico por las diferentes modificaciones que ha sufrido la Carta Magna y sus implicaciones negativas en el desarrollo del sistema de partidos y en el fortalecimiento de la democracia.

En ese sentido, De la Cruz detalló que desde el nacimiento de la República, en 1844, la Constitución ha sufrido 39 reformas y 15 de esas modificaciones han tenido la única intención de habilitar la reelección presidencial. La más reciente fue en el 2015, donde se acomodó el artículo 24 para dar paso al presidente Danilo Medina y se introdujo el molestoso vigésimo transitorio que dice: “El presidente Danilo Medina puede reelegirse para el período 2016-2020 y nunca más”.

Señaló que históricamente nada ha variado, debido a que los procesos de reformas a la Ley Sustantiva han servido para dar una estocada mortal a la democracia. “Basta con mirar de manera restropectiva y recordar cuando un grupo de asambleístas, reunido en San Cristóbal, introduce el artículo 210, dándole poderes absolutos a Pedro Santana para vulnerar el texto constitucional, que se creía iba a ser uno de los más liberales de América Latina, si no hubiese sido por esa terrible acción. Pero no, el 12 de julio de 1844 fueron detenidos los fundadores de la Patria y otros hombres de igual importancia y enviados a diferentes países con la finalidad de dispersarlos”.

Al igual que De la Cruz, la politóloga Dotel sostuvo que nada ha cambiado y cuestionó que una nueva reforma constitucional conduzca a una dictadura, pues entiende que el pueblo ha ido perdiendo, de manera sistemática y en retroceso, eso que se empeñan en llamar democracia. “Los partidos no han querido ver que la Constitución es un cuerpo social que necesita una unidad política. Una unidad que trascienda el propio aparato institucional y que genere formas de participación, de solidaridades inclusivas e igualitarias”.

Rechazó la tesis de que la democracia es la simplicidad de tener algunos derechos. “La democracia debe hablar del ejercicio pleno de la soberanía popular expresada en la diversidad de grupos, en la diversidad de seres humanos. De una igualdad que no existe, porque no todos somos iguales y si queremos ver que no todos somos iguales, hagamos una lectura de nuestros niveles de representación, de nuestros sectores poblacionales. De porqué y para quién se gobierna. Vemos, por ejemplo, que esta es una economía que crece de manera continua y acelerada, no obstante, no se traduce en la calidad de los servicios básicos, en una correcta distribución de la riqueza, porque se queda en dos o tres manos, en manos de los mismos grupos que dominan el sistema y que apadrinan la corrupción”.