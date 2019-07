Milagros Ortiz dice PRM no ofrece dinero para que personas cambien de parecer

La ex vicepresidenta de la República y dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Milagros Ortiz Bosch, expresó este domingo que la organización política a la que pertenece no ofrece dinero para que personas cambien de parecer.

Ortiz Bosch indicó que es posible que algunos dirigentes realicen esas acciones no es línea del partido sino individual.

“Lo que no hemos hecho nosotros es estar dando dinero para que cambien de posición, es muy posible que personas emocionales cometan un fallo pero el partido no. No es una asunto de partido es un asunto individual” dijo.

Asimismo, la ex vicemandataria afirmó que el PRM da pasos importantes para ser un partido organizado cumpliendo con los requisitos necesarios a tiempo. Puso como ejemplo la presentación del padrón electoral de la organización.

Destacó la importancia de la Convención Nacional Extraordinaria para reformar sus estatutos, que se realiza hoy en el Club San Carlos del Distrito Nacional.

“Nos parece que estamos creando un partido que tiende a ser organizado, este acto es uno más de un camino que hemos escogido de ser un partido con una oferta política diferente y es la única manera de vencer el desencanto en la política que ha causado el PLD durante tanto años”, añadió Ortiz Bosch.

Sobre los conflictos que se dieron en el Congreso Nacional donde resultó afectado el diputado peledeísta Henry Merán, Ortiz Bosch lo calificó como escándalos.

“La internada que le dieron al diputado Meran para mí ha sido más que escandaloso, que una disputa entre dos compañeros”, dijo.

La dirigente política habló en estos términos en la Convención Nacional Extraordinaria del PRM.