Los verdugos municipales de Verón

En días y en el transcurso de las próximas semanas necesitamos producir muchas y variadas buenas noticias que contribuyan a mitigar el daño causado a nuestra industria turística por las exageraciones mediáticas de la prensa sensacionalista estadounidense.

En mis clases universitarias y con los equipos profesionales con lo que trabajo siempre pongo el ejemplo del agua sucia y el agua limpia que propone lo siguiente: si tienes un recipiente lleno de agua sucia y necesitas sacarla, pero no lo puedes mover, romper o sacarla con un sorbete, manguera o equipo especial ¿Cómo lo haces? La solución más fácil es echarle agua limpia, hasta que esta sustituya totalmente la sucia. Las malas noticias se borran principalmente con abundantes buenas noticias. Pero buenas noticias reales, consistentes, atractivas e interesantes, capaces de llamar la atención y contradecir –sin recordarlas- las malas noticias.

Ahora, dos de las buenas noticias que necesita nuestro país como destino turístico, es la llegada de nuevas inversiones para construir proyectos turísticos (hoteles, oferta complementaria, etc.) y mostrar el inicio de estos proyectos; y la otra es la apertura de nuevos establecimientos turísticos. La semana próxima, por ejemplo, Lopesan Hotel Group (de España) inaugura en Punta Cana el “Lopesan Costa Bávaro Resort, Spa & Casino”, un elegante establecimiento, con la presencia del Presidente Danilo Medina.

Esta actividad llega en el momento que más lo necesitamos. Es de desear que algunos proyectos que marchan a toda máquina en Santo Domingo y en Punta Cana, estén pronto listos para corta la cinta.

Pero además, es el momento de facilitar aún más de lo que ya hace el Gobierno y el Ministerio de Turismo en particular, el inicio de los nuevos proyectos. No faltará quien se pregunte al leer esto si existe alguna instancia que tenga motivaciones para hacer lo contrario. Pues sí ocurre.

Después de tener todas las facilidades y apoyo del Ministerio de Turismo, del Ministerio de Medioambiente, del CEMPA (el cuerpo militar para la protección del medioambiente), la Armada de la República Dominicana, del despacho del Dirctor General de la Policía, de CESTUR y de la oficina Provincial de Medioambiente, funcionarios del Distrito Municipal de Verón se han convertido en un beligerante cuerpo para boicotear el inicio de un importante complejo turístico en la zona de Cabo Engaño.

Es insólito, pero alegando que actúan en nombre del Director Municipal, desconocen el valor de la documentación que se le ha presentado: proyecto aprobado por el Ministerio de Turismo y autorización para tomar las medidas que impidan el acceso de vehículos de motor; títulos que amparan el derecho de propiedad con más de 40 años de expedición; documento del Ministerio de Medioambiente, y hasta un decreto presidencial para la el uso turístico del área de dominio público de la playa.

El miércoles eliminaron el control de entrada a la propiedad instalado con aprobación de las diferentes entidades estatales, y alegan que otros propietarios del lugar (que no existen) tienen derecho de acceso; y ayer se presentaron en un camioneta del Distrito Municipal con personas a las que han otorgado una autorización para usar la playa de la propiedad para celebrar matrimonios de extranjeros.

Me dicen que los responsables de la unidad ambiental del Distrito Municipal son conocidos como los poderosos come gente de Punta Cana. No lo creía hasta que me confirmaron que para ellos un decreto Presidencial y la autoridad y documentos de los Ministerio de Turismo y Medioambiente, no tienen ningún valor. Después de los latigazos durante 3 semanas que nos han dado las cadenas de televisión estadounidenses, azotes como estos no nos hacen falta. No nos cabe una solo mala noticia mas.