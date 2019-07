Jerry Rivera: “De la cara de niño solo queda el recuerdo”

El salsero boricua Jerry Rivera cumple 30 años en la música y era de esperar que esta celebración “de lujo” se extendiera a la República Dominicana, donde siente que ha recibido todo el cariño y apoyo que un artista puede merecer.



A Gerardo Rivera Rodríguez, nombre real del artista, le resulta sorprendente festejar tres décadas en la industria discográfica, porque nunca imaginó que eso sucedería, pese a que se había planteado “tener una larga carrera”.

“Nunca pensé que pasaría, no me veía con 30 años de carrera. Cuando yo comencé en la música veía que los artistas duraban de tres a cinco años y desaparecían. Para mi sorpresa hoy por hoy ya han pasado tantos años, yo no me lo creo”, sostuvo tras agradecer a Dios y a sus fanáticos. El salsero atribuye ese éxito a la disciplina y a la línea musical que ha seguido, con la creación de historias que conecten con sus seguidores.

Es por eso que para su concierto del sábado en el teatro La Fiesta del hotel Jaragua, bajo la producción de la empresa Sarcos-Ledezma, ha seleccionado lo mejor de su repertorio, incluyendo aquellos temas clásicos y los más recientes, desde “Cuenta conmigo”, “Tal vez”, “Nada sin ti”, hasta “Mira”, que es lo más reciente que tiene con Yandel. “Definitivamente no puedo ir a Santo Domingo y no cantar aquellas canciones que ellos eligieron como sus favoritos”, dijo a elCaribe.

A lo largo de su carrera, Jerry ha popularizado temas como “Qué hay de malo”, “Casi un hechizo”, “Un amor verdadero”, “Esa niña” y “Amores como el nuestro”, entre otros, sin embargo, “Cara de niño”, canción que grabó cuando casi tenía 17 años, ha sido la que lo ha marcado de por vida.

“Me sentía tan poquita cosa y le digo a Roberto Hugo que hiciera una canción donde yo les diga a las mujeres que soy un hombre de mucho mundo, que no juzguen porque tengo cara de nene, que soy un hombre que he vivo lo más dulce del placer, aunque no se sea cierto, pero es un tema de jocosidad. En lo que fui a comprar una hamburguesa, en 20 minutos la canción estaba hecha”, reveló, tras apuntar que hace un año empezó a afeitarse. “De la cara de niño solo queda el recuerdo”, subrayó el artista, quien es padre de tres niños.

Valora más la vida

Durante muchos meses, Jerry Rivera estuvo en una silla de ruedas, luego de fracturarse una rodilla cuando el ascensor que lo subía a una tarima se vino abajo en Ecuador, en agosto de 2018. Esta experiencia le enseñó al artista, de 45 años, “a valorar la vida y la salud”. “La experiencia de andar en silla de ruedas te hace ver el mundo distinto, duré dos meses en cama en los cuales mi esposa tenía que ‘fregarme’…”, narró. Reveló que una de las personas del evento le atribuyó la culpa de lo sucedido por haber utilizado un elevador que sería usado por una de las reinas de la actividad. “Dije: bueno, gracias a Dios que me rompí la pierna yo, porque si una muchachita de 15 años caía ahí sería peor”.

Cantante revela que grabó con “La India”

Por primera vez, “El Niño de la Salsa”, como también es conocido el artista, grabó con su colega “La India”. Se trata de un tema que no ha salido al mercado y tampoco su nombre ha sido revelado. “Ella es la voz más impresionante que existe; estar con ella en un estudio de grabación te eriza la piel, porque su energía es impresionante, sus sentimientos y su voz”, valoró el salsero. Adelantó que está preparando un disco completo de salsa con varios artistas de distintos géneros. “Mantendré siempre esa línea, sí hago fusiones, pero mantendré mi versión original. No me veo en otro género”, sostuvo.