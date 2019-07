Fausto Polanco pide nuevas elecciones en Acroarte

Gremio.- El aspirante a la presidente de la Asociación de Cronistas de Arte –Acroarte-, Fausto Polanco, dijo que está dispuesto a acudir a las urnas nuevamente para definir el empate que se produjo con su oponente Alexis Beltré.

Ambos candidatos quedaron empatados 101 votos a 101 durante las elecciones que la entidad celebró el pasado domingo con miras a escoger sus autoridades para los próximos dos años.

“El equipo de nosotros lo único que pide es nuevas elecciones porque eso es lo más idóneo cuando hay un empate, nuevas elecciones. Yo no sé por qué el miedo a nuevas elecciones, no sé porque el miedo a ir a las urnas lo más rápido posible para salir de todo esto y no me ter a Acroarte en un proceso que al final le perjudique a la presidenta actual (Emelyn Baldera), a la institución, a Premios Soberano, a todos los miembros de Acroarte, a la Comisión Electoral”, dijo Polanco a elCaribe.

El expresidente de Acroarte, quien encabeza la plancha número 1, confía en la sabiduría de la Comisión Electoral y está confiado en que decidirá una nueva contienda “porque no serán partícipes de Acroarte sucumba por una mala decisión que ellos tomen”.

Explicó que el “voto nulo” que ha sido el responsable del “traque” en la contienda, fue analizado en la filial de Nueva York por un notario, por el representante de Comisión, por los delegados de ambas planchas y por los candidatos de ambas planchas de allá y que decidieron “que ese voto es nulo porque está rayado tanto en la parte azul como en la parte amarilla”.