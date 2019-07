El servicio irregular de agua y energía perjudica al GSD

Las elevadas temperaturas y la presencia del polvo del Sahara agravan la crisis de estos servicios

El servicio irregular del suministro de agua potable y energía eléctrica al parecer se extenderá hasta tanto permanezca el verano, según las manifestaciones de los residentes en distintos sectores del Gran Santo Domingo que hacen “de tripas corazón” para almacenar el preciado líquido para el uso cotidiano, situación agravada por la ausencia de luz, literalmente “viven un calvario”. La actual sequía que afecta el país, acompañada de la presencia del polvo del Sahara, caldean los ánimos a cualquiera, sobre todo en las noches de verano donde las temperaturas son bastantes altas y cuando apenas se cuenta con un abanico para “echarse fresco” como lo hace Herminia Polanco en el sector de Villa Juana.

“Ella a veces viene (el agua) pero también dura dos días y no llega y eso es terrible con este calor para uno poder bañarse como la gente. El agua antes aquí no se iba pero ahora está muy mal el servicio. Nosotros tenemos tanques y almacenamos donde podemos o compramos en la calle. El camión de la CAASD cuando pasa nos trae el agua. La luz eso si está jodón, se va en la mañana y llega en la noche, uno con estos calores no puedo dormir sino es con abanico pero no lo puedo usar”, explicó a elCaribe Herminia. Igualmente, se han reportado ineficiencia en el servicio eléctrico y de agua en sectores como Los Ríos, Villa Consuelo, Villas Agrícolas, en la avenida Independencia, Miraflores, Luperón, Capotillo, Guachupita, entre otros. Manuel Acosta, residente en Manoguayabo, Santo Domingo Oeste, tiene que levantarse muy temprano para en ocasiones aisladas lograr almacenar dos o tres cubetas de agua para el aseo de sus hijos y esposa. Afirma que la sequía ha provocado una crisis existencial a los ciudadanos, sin embargo, dice que cuando arriba el agua es turbia y con poca fuerza.

“Estamos teniendo muchos problemas con el agua, el agua no la están mandando y cuando suele llegar, llega un poco con par de horas y sin fuerza y tenemos que usar bombas para obtener más.

Este es un líquido vital y las amas de casa no pueden manejarse sin esto. Estamos haciendo un llamado a las autoridades porque el servicio es muy precario”, sostuvo Acosta. Mientras que el servicio eléctrico en la zona es “un castigo” porque apenas llega para hacer sus deberes apresurados e inmediatamente se va sin hora de retorno fija. “Este sector supuestamente tiene 24 horas pero la luz se está yendo muchísimo y las tarifas están muy altas. Diariamente nos quitan seis horas de luz, necesitamos que ese problema sea resuelto y sigue en siglo 21”.

El pasado domingo el director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Alejandro Montás, advirtió que en el Gran Santo Domingo unos 80 barrios son impactados negativamente con la crisis del agua, sin embargo, aseguró que reúnen esfuerzos mayúsculos para distribuir el limitado recurso hídrico.

También en Santo Domingo Norte han reportado casos de carencia de agua e ineficiencia de la luz eléctrica. Villa Mella y Sabana Pérdida son de los sectores más afectados. Por situaciones así, la CAASD alquiló 100 camiones cisternas para llevar agua a los barrios más afectados y vulnerables ante la crisis. Otro factor que se suma a la situación actual es la propagación de lavaderos informales y el uso indiscriminado de agua. En ocasiones estos puestos colocan tubos clandestinos en arterias de agua principales, desviando el líquido.

En Santo Domingo Este reportan irregularidades

En esta zona oriental el problema persiste, ya que cuando el agua llega, en una misma calle se da que unas casas tienen y otras no, cuestión que preocupa a los moradores de Los Mameyes, Los Coquitos y el Ensanche Carmelita. También la energía eléctrica llega cómo un “árbol de navidad”. “El agua está demasiado difícil, antes llegaba los martes y sábado pero ahora tiene varias semanas que no. No me puedo explicar como lo hacen, nosotros la pasamos difícil con este calor y sequía. Dicen que la mandan y solo llega a algunas secciones y realmente es una situación difícil”, dijo Luzcarmen Tejeda, residente en Los Mameyes, Santo Domingo Este. Solicitó que se tome carta en el asunto, porque la población gasta dinero indiscriminadamente sin percibir el servicio.