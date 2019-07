Cantante y actor venezolano “Ilich” protagoniza video de Daddy Yankee y Wisin y Yandel

Miami, FL.- El joven cantautor venezolano Ilich, quien además es animador y actor, protagoniza la nueva producción audiovisual de Daddy Yankee & Wisin y Yandel, “Si Supieras”, grabado entre Caracas y Miami, bajo la dirección del también venezolano Nuno Gomes, Compostela Films.

“Llegó la noticia del casting tres días antes, quedé y justo cuando íbamos a montarnos en el avión para Miami, nos dijeron que íbamos a grabar con Yankee junto a Wisin y Yandel, yo al menos no lo podía creer, fue un gran reto actoral que se me presentó, pero siempre tengo que decir que Nuno Gomes, con quien me siento muy cómodo trabajando, confió y confía en mi talento, estoy muy agradecido con todo lo que está pasando”…expresó emocionado Ilich.

“Si supieras” es un reggaetón romántico, al estilo Old School de Daddy Yankee junto a los líderes Wisin y Yandel, quienes en pocos días del lanzamiento de este nuevo clip se convirtieron en tendencia global, en todas las plataformas digitales de música y video.

El video oficial, cuenta la historia de un joven (Ilich) enamorado de su mejor amiga, a la que ha fotografiado en diversos momentos y que de forma clandestina, guarda sus mejores sonrisas; en medio de una disputa amorosa, Daddy Yankee & Wisin y Yandel, aparecen para ayudar al protagonista a conquistar el corazón de la chica en un emotivo y sorpresivo final.

Ilich, quien también se destaca como cantante, actualmente se encuentra produciendo varios temas, que darán lugar a un próximo EP. Paralelamente el joven actor radicado entreVenezuela y Colombia, se encuentra en un proyecto dramático internacional, la novela “Intriga trás cámara” que consta de 48 capítulos y recientemente participó en el video deReik y Matisse ” Eres tú “, también bajo la dirección de Nuno Gomes.