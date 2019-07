Tommy Galán dice no retirará su precandidatura pese a proceso judicial que se le sigue

El senador por San Cristóbal, Tommy Galán, quien el pasado sábado inscribió su precandidatura a la misma posición, advirtió este lunes que no desistirá de sus aspiraciones pese a las especulaciones generadas luego de que el juez Francisco Ortega lo enviara a juicio de fondo por el coso Odebrecht.

En rueda de prensa, el miembro del Partido de la Liberación Dominicana –PLD-, dijo que está siendo víctima ce circunstancias coyunturales que desde “el simple ejercicio de mis funciones constitucionales” se pretenden derivar responsabilidades “totalmente ajenas a mi conducta en un contexto de hechos que me resultan totalmente ajenos a mi conciencia”.

Aseguró que como buen ciudadano, hijo, y esposo hará valer la verdad a través de los recursos y canales institucionales correspondientes, conforme a la ley.

“En espera de una justicia que se incline solo ante la verdad. Mi conciencia está tranquila, que ellos hagan lo suyo. En este momento mi papel no es rendirme, mi deber es seguir trabajando ante los atropellos padecidos no me amedrento”, advirtió Galán.

Aseguró que su deseo de servir a los demás es más fuerte que nunca porque se siente orgulloso de ser dominicano y sobre todo sancristobalence.

“Comprometido a seguir dando lo mejor de mi mientras el Señor me lo permita, a ustedes me debo y a ustedes les dedico estas palabras porque pueden estar seguros que la honestidad de mis actos es la tranquilidad de mi conciencia y es la única verdad”, expresó.