Pagarían U$30 mil por atentado en que hirieron a David Ortiz

De ese monto, Víctor Hugo Gómez, supuesto autor intelectual de la trama, sólo llegó a desembolsar US$10 mil

No fueron 400 mil pesos, sino 30 mil dólares el monto exigido por la red de sicarios contratada para asesinar a Sixto David Fernández, persona a la que supuestamente iba dirigida la bala que hirió de gravedad al ex pelotero de Grandes Ligas, David Ortiz y al comunicador Joel López el pasado 9 de junio en el Dial Bar And Lounge.

Esta fue la versión obtenida por los investigadores de la Policía Nacional y el Ministerio Público tras el apresamiento y posterior interrogatorio, el pasado viernes, de los supuestos autores intelectuales y coordinadores del hecho, Alberto Rodríguez Mota, Junior César La Hoz Vargas, alias ‘Yayito’ y Víctor Hugo Gómez Vásquez.

Al hacer una cronología de los hechos el vocero de la Policía, Frank Félix Durán, explicó que Alberto Rodríguez Mota, quien fue apresado por la Armada Dominicana en Samaná tratando huir hacia Puerto Rico, dijo que fue contactado tres semanas antes del hecho por Junior Julio César de La Hoz, quien le manifestó que Víctor Hugo Gómez quería reunirse con él para encargarle un trabajo.

Éste informó que al día siguiente, los tres se reunieron en la avenida San Vicente de Paúl, próximo al Hotel El Diamante, donde Víctor Hugo le preguntó si tenía contacto con “los muchachos”, refiriéndose a Carlos Rafael Vásquez, alias ‘Carlos Night’ y José Eduardo Ciprián Lebrón, alias “Chucky”, prisioneros en la cárcel del 15 de Azua.

Al contestarle afirmativamente, Víctor Hugo supuestamente le dijo que los contactara porque quería “darle pa’ bajo” a Sixto David Fernández. Inmediatamente Alberto contacta a ‘Carlos Night’ le hace la propuesta y éste solicita US$ 30 mil por el encargo. Fue ahí cuando Víctor Hugo le entregó la fotografía de Sixto David y le informó que éste solía frecuentar el bar Dial todos los domingos.

Tras obtener esta información, el domingo 26, Rodríguez fue al lugar y constató que Sixto David era un asiduo visitante del lugar y que acostumbraba a sentarse en las mesas que dan a la acera, información que luego pasó a ‘Carlos Night’.

El domingo siguiente, Rodríguez Mota volvió al bar e, a eso de las 7:00 de la noche y encontró a Sixto David en el lugar y después de tomarse varias cervezas y ver un partido de básquetbol se marchó.

Esa misma semana, ‘Chucky’ y ‘Carlos Night’ lo contactaron y le dijeron que se pusiera en contacto con Gabriel Alexander Pérez Vizcaíno, alias ‘Hueso’, quien había ubicado la vivienda y el vehículo de Sixto David. Fue ese día cuando supuestamente acordaron que el atentado se perpetraría el domingo 9 en el bar Dial.

Víctor Hugo dice no dio la orden



Sin embargo, la versión que habría dado Víctor Hugo, luego de ser capturado en un apartamento en el residencial Carmen Renata III no coincide con la de Rodríguez Mota, pues aseguró que no dio la orden de asesinar a Sixto David, sino que La Hoz se tomó esa “ligereza” tras enterarse que éste lo había delatado.

“Este manifiesta que ciertamente le había comunicado a Junior Julio César de La Hoz que él tenía inconvenientes y algunos problemas con Sixto y que no se quería dejar ver de él porque éste una vez ya lo había tirado pa’l medio y como él tiene una situación en Estados Unidos no se quería dejar ver de él porque teme que lo tire pa’ lante de nuevo o que informe que él se encuentra en el país. Él dice, Víctor, que él aduce que por ese comentario Junior se toma la ligereza de mandarle a dar sin su permiso a Sixto David. Eso es lo que él alega”, relató Frank Félix Durán, tras recordar que el caso fue declarado complejo y tienen un año para profundizar las investigaciones.

Durante la rueda de prensa, el vocero de la Policía, explicó que según lo manifestado por Alberto Rodríguez Mota, al día siguiente de haberse ejecutado el hecho, del monto acordado, Víctor Hugo Gómez, sólo le entregó US$ 10 mil, de los cuales US$5 mil fueron entregados a la novia de “Carlos Night” y otros US$ 5 mil a una persona que ‘Chucky’ envió a la avenida 27 de febrero frente al Ministerio de Defensa. El sólo se habría quedado con RD$10 mil que se entregaron para los gastos de la operación.

Aunque la operación fue fallida, Gómez habría accedido a hacer este pago porque los sicarios comandados por ‘Carlos Night’ retuvieron a Gabriel Alexander Pérez Vizcaíno, alias Hueso, en Santiago bajo la amenaza de que lo matarían si no pagaba.

Dictan un año de prisión preventiva a 3 imputados

La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo dictó un año de prisión preventiva como medida de coerción a Víctor Hugo Gómez y Junior César La Hoz Vargas, quienes fueron enviados a la cárcel de Monte Plata y Alberto Miguel Rodríguez, deberá cumplir la medida en Najayo. Hasta ahora las autoridades han arrestado a catorce personas por el hecho y busca a Luis Alfredo Rivas Clase, alias ‘el cirujano’, a quien le exhortan a entregarse.

U$30,000

Según la Policía este fue el monto exigido para asesinar a Sixto David Fernández.