Gustavo Sánchez preocupado por personas que se inscribieron en el proceso de primarias que no son miembros del PLD

El vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, mostró su preocupación por la cantidad de personas que se inscribieron en el proceso de primarias que no son miembros de esa organización.

Sánchez se refirió al caso del influenciador urbano Santiago Matías, y los comediantes Aquiles Correa y Bolívar Valera (Boli).

Consideró que la comisión electoral del PLD debe evaluar la pertenencia de las aspiraciones de personas que no son miembros del PRD.

Respecto a la supuesta inscripción de Donni Santana quien guarda prisión preventiva acusado de incesto, sostuvo que ese partido debe pronunciarse al respecto.

“Me inscribio dentro de los ciudadanos que no aceptarían esa candidatura, independientemente de lo que diga la Ley y la Constitución. A mí no me llena de satisfacción. El partido no debe verse cuestionado por una persona que está siendo acusada por incesto y guardando medida de coerción. Si el lápiz dependiera de mí lo tacho”, dijo.

Manifestó que esa persona deshonra al PLD.

“Una perdona acusada y guardando prisión por un hecho delictivo tan denigrante como es una violación”, señaló el diputado.