 “La Salud llega a tu Mesa”, propuesta inteligente que impacta la salud y concienciación femenina

Santo Domingo.- Nutrición, psicología, fitness, presupuesto y manejo emocional son algunos de los respaldos temáticos que emprende el proyecto educativo y nutricional: “La Salud Llega a tu Mesa”, donde siete expertas compartieron sus conocimientos, consejos, experiencias y bagaje profesional sobre la salud corporal, mental y la inteligencia emocional, -apostando a un estilo de vida distinto del tradicional-.

Así lo comentó su organizadora, Luisa Feliz, comunicadora y periodista de turismo, especializada en gastronomía nacional e internacional, “estás siete destacadas profesionales de la salud tienen el propósito de educar, orientar y concienciar a las participantes en fomentar una vida saludable, llena de energía y beneficios naturales por medio de múltiples hábitos de calidad”.

La ideóloga y directora de -Grupo Buen Vivir- enumeró que Carolina Leiva, Ligia Valenzuela, Wendy Durán, Oemil Rodríguez, Gina Arias, Jennifer Lois y Gina Piantini, compartieron alrededor contenidos gráficos y audiovisuales animando a las damas del siglo XXI sin importar la edad, el estatus económico-social, la apariencia ni cultura a cuidarse por la ingesta de alimentos líquidos, sólidos y rutinas de ejercicios que garanticen la salud intestinal, cardiaca, ortopédica, oftalmológica, reproductiva y sexual.

“Tenemos 13 años hablando de cocina y por eso creamos desde 2018, –La Salud Llega a tu Mesa-, estamos instruyendo, colaborando y ayudando a la mujer dominicana para que posea las herramientas idóneas y pueda comer salud por medio de compras inteligentes hasta realizar menús saludables para sus familias. Que aprendan a presupuestar y aprovechar los recursos”.

Entre los alimentos necesarios y económicos que componen la canasta diaria resaltaron los víveres, los granos, cereales, frutas y vegetales, la vitalidad de consumir proteínas, carbohidratos, grasas, especias, verduras y legumbres que aporten minerales al igual que las sales y azucares aportando movilidad corpórea e independencia en los procesos metabólicos.

Bajo la sombrilla de la revista -Dominicana Gourmet-, Feliz; logró congregar decenas de mujeres en su segunda edición motivándolas a llenarse de salud, calidad de vida y energías a través de una alimentación saludable que beneficie a la familia, preocupada por la exaltación de la dominicanidad, los atributos naturales de la cocina criolla, sus beneficios, peculiaridades y avances.

“Dime lo que comes, dime lo que eres. Hay que concienciar a la mujer para que sea un ente formador en sus familias y la sociedad. No se trata de acumular riquezas y al final pagar un médico para que cure todas las dolencias. Toma el control de tu salud y que sea la alimentación lo primordial”, alentó la periodista gastronómica, indicando que las ponentes fueron elegidas con base a currículo y profesionalismo.

La cultura del cuidado físico y alimenticio es relevante para las mujeres de 50 años de edad en adelante, y con sus cambios hormonales, espirituales y sociales acuestas, a diario enfrentan desafíos y transformaciones aunadas a los inherentes procesos biológicos, medioambientales y psicológicos humanos.

“Para nosotros el buen vivir es el buen comer. Y estas reflexiones que proponen las especialistas van enlazadas con la salud y buena alimentación. Recomiendo a la mujer dominicana que se cuide, se ame, dedique momento para reencontrarse, desayunar, almorzar y merendar. Hay sanidad en los alimentos”, finalizó la anfitriona.

Entre las expositoras se puntualizó buscar un balance entre sus fortalezas y áreas, en ese orden, la running coach, Leiva, abordó la alimentación deportiva especial para atletas con ingesta orgánica, buena hidratación, ingerir frutas y vegetales, un óptimo consumo de proteínas.

Resaltó la importancia de los glicéridos y carbohidratos esenciales para una dieta deportiva, “para cualquier deporte necesitamos balancear la alimentación de acuerdo a la disciplina y tiempo que se entrene”.

Insistió que el cuerpo funciona con niveles de energías e intensidad dispuesta al ejercicio, igualmente, hay que alimentarse y nutrirse, “a mí me apasiona la alimentación y los deportes, soy corredora y me fascinan los maratones y por mis propias debilidades quise orientarme y mi falsa idea de ingerir alimentos. Estoy llevando mis experiencias al público. Lo ideal, es hacer un plan con nutricionista profesional”.

De su lado, Valenzuela, psicóloga familiar y de pareja; identificó la salud como requisito indispensable para alcanzar la felicidad, en acompañamiento con Durán, ambas coincidiendo en que un buen estado físico y mental reporta beneficios saludables, “la felicidad es un estado de ánimo y consta de dos factores: los pensamientos y las emociones, la interacción con los demás para producir ese bienestar”. Endorfinas (placer) y (cortisol) miedos y estrés.

Llamó a las instituciones emprender campañas dirigidas a la sociedad, “la promoción humana, sensibilizar y recordarnos normas de seguridad, las buenas ideas, la comunicación familiar (reportarse a casa). Hay incertidumbre sobre la esperanza y el futuro, el manejo de la información negativa que bombardea a la población y aleja esa felicidad soñada. La felicidad es salud”.

Durán, agregó que la intención o dirección de la vida aporta felicidad. Saber lo que se desea y las metas en los tres tiempos (pasado, presente y futuro), “si alimentas tu felicidad personal, tu entorno y vida será más placentera, atraer personas y cosas positivas, buena vibra.

El poder de la mente es grande y siempre me ha gustado el deporte, y tras unos procesos familiares personales yo pude deponer la adversidad, me dediqué a nutrirme y certificarme, y por pasión me dedico ayudar a los demás a manifestar plenitud de pensamiento, emociones y acciones”.

Arias con expertis en nutrición orgánica y promotora de la mantequilla de almendra y maní “Go Healthy”, confesó que venció la obesidad que por años limitó su vida, “las mujeres deben enfocarse en compras inteligentes manteniendo un mismo presupuesto y apartar suplementos innecesarios, porque si nos alimentamos bien, sobran”.

A pesar de reconocer que los multivitamínicos son vitales, compartió con las lectoras recetas fáciles de preparar y que con ciertos ingredientes preparan hasta cuatro platos”. Llamó al pueblo dominicano en trabajar y mentalizarse para toda la vida, no solo a corto plazo.

“Queremos vivir más sanos y con calidad. Me encanta la cocina y muchos me asocian como chef profesional. Durante mi proceso desperté hacia una nueva alimentación sin dejar de lado lo esencial”.

En esa dirección, Rodríguez, nutricionista y life coach (Nutrition for Life), amplió que el pueblo en su mente piensa que la dieta debe ser orgánica, light o sugar free, “y existen productos dietéticos que no son saludables, tienen que educarse y comprar con inteligencia. Comes sano con arroz, batata, plátano, pollo.

Hay que disociar los alimentos y comer lo que nos gusta con moderación. De la bulimia y anorexia sostuvo que son desórdenes mentales, “buscamos enseñar hábitos saludables y no uso la palabra dieta, sino es crear un plan alimenticio y saber lo que necesita el cuerpo. Ser constantes y persistentes. El ejercicio y la nutrición van de la mano”.

Piantini, alertó que, “la mujer madura vive cambios hormonales, la falta de estrógeno y presencia de testosterona, cómo puede compensarlos, añadiendo nueces, pescado, eliminar la comida chatarra, exceso de grasas dañinas, cuidar su presión arterial y cardiovascular. Además de su salud emocional, combatir el nido vacío y la soledad en el hogar por la ida de los hijos”.

Animó que la mujer de la tercera edad puede nadar, buscar el equilibrio con yoga, adquirir una mascota, socializar, aprender nuevos idiomas, hacer actividades para contrarrestar, “soy fitness y health coach y pude corregir mi alimentación hace casi dos años, a pesar que desde niña me encantaba comer sano. Tenemos que amarnos, nuestro cuerpo es el único sitio para vivir”.

Lois, fitness y especializada en salud estomacal, aconsejó cómo conservar la lozanía y bienestar femenino después de los 50 años, manejar los cambios físicos y biológicos, “yo comencé para sentirme mejor, me sentía incomoda en mi propia piel, padecía del estómago a mis 25 años. Es importante cuidar la salud en los intestinos para alargar la vida y su calidad, saber cómo afecta en nuestra salud mental y el bienestar”.

Recomendó la ingesta de comida natural que provee las vitaminas y nutrientes, lo mismo pasa con el levantamiento de pesas que moldea el cuerpo y baja los niveles de grasas combinados con otros ejercicios, “la idea es que muevas tu cuerpo y promuevas la salud interna hacia lo externo”, admitiendo que en la actualidad la mayoría de las enfermedades inician en el tracto digestivo y sugirió evitar los aditivos y conservantes alimentarios que envenenan la cadena alimentaria.

Las depresiones, alergias, asmas, son algunas de las enfermedades, “les digo que se cuiden con amor propio y luego brindarlo a los demás”, Lois colabora con el doctor Jorge García Vincitore, experto en medicina regenerativa, anti-aging y células madres en Santo Domingo Wellness Center. Además ha participado en justas de fisiculturismo en el país.

Las disertaciones se realizaron en el marco de una conferencia de salud el pasado 22 de mayo en Casa Cuesta, basada en la (Experiencia, el Sabor, la Inspiración y las Compras), reuniendo a las principales casas distribuidoras de alimentos y nutrición como Baldom, La Zarina, Cortes Hermanos, Caserío, Santal, Yoka Naturalle, Mazola, Galletas Hatuey, Supermercados Nacional, CCN, Avena Americana y Gio Strategic Design.