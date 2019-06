“El bachatazo del dólar” une a tres generaciones

El concierto “El bachatazo del dólar” reunirá a tres estrellas de la bachata el viernes 5 de julio en Lucía 203 de la Ciudad Colonial de Santo Domingo.

Luis Segura, “El añoñaíto”; “La reina de la bachata”, Alexandra, y Davicito Paredes compartirán escenario en este evento.

Luis Segura deleitará a la concurrencia con sus inolvidables éxitos, como “Cariñito de mi alma”, “Pena”, “Corazón de acero”, “Vete y aléjate” y “Yo te necesito”, entre otras. Mientras que, Alexandra regresa a la República Dominicana con un amplio repertorio que incluye “Dos locos”, “Hoja en blanco”, “Te quiero igual que ayer” y “Perdidos”.

Davicito Paredes echará manos a sus tradicionales temas “No speak spanish my love”, “Por mi madre que yo no fui”, “Se me fue para España” y su más reciente propuesta “No me mande dólar”.

El show, que cuenta con la producción del empresario artístico Raphy D’Oleo, está previsto para iniciar a las 9:00 de la noche.