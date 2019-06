Hospital Hugo Mendoza vuelve más amigable la atención infantil

El Hospital Pediátrico doctor Hugo Mendoza (HPHM) cambiará la forma en que brinda atención a sus pacientes, que en lo adelante podrán divertirse y educarse mientras reciben cuidados de salud.

Se trata de “Hugo Landia”, que según explicó su directora Dhamelisse Then Vanderhorst, cuenta con una biblioteca ambulante (Hugoteca), Teatrino (pequeñas obras con títeres), Hugópolis (juego de mesa familiar), Realidad Virtual, Musicoterapia, payasos de hospital, cuenta cuentos, día de cumpleaños, entre otras innovadoras actividades.

“Hugo Landia tiene como finalidad ser un lugar acogedor y divertido para los niños, para ponernos en su lugar, para ser capaces de comprenderlos y escucharlos y que puedan asimilar su enfermedad. Merecen, por lo tanto, información de lo que les ocurre, y conseguir que se le dé y se le trate con el respeto que merecen, dijo la funcionaria.

“Los tratamientos médicos deben ser profundamente humanos. Sólo así se liberan quienes están enfermos. Sólo jugando a vivir, aprendiendo a jugar como debe hacerlo un niño hospitalizado se estará dándole un trato íntegro y genuinamente humano”, agregó.

Dijo que los buenos efectos psicológicos del juego reducen la angustia del niño durante los tratamientos y procedimientos médicos que recibe; disminuye las situaciones emocionalmente penosas; propicia la mejoría de los signos vitales, antes y después de tratamientos médicos como la quimioterapia”, expresó la directora del HPHM.

Componentes de Hugo -Landia

La iniciativa contempla cantar cumpleaños a los niños internos, una biblioteca ambulante para que los pacientes dispongan de libros didácticos en sus habitaciones; un teatro móvil que va a mostrar campañas educativas en salud, nutrición, lavado de manos y medicina preventiva.

Asimismo, realidad virtual dirigido a los niños de cuidados intensivos que utilizarán lentes especializados para entrar en un mundo de fantasía y con ello, olvidar por un momento la situación de salud por la que atraviesan, entre otras atracciones.

El hospital también dispondrá de dos personas que harán que los niños se diviertan y orientarán a los padres y les ensenarán sus deberes y derechos.

El Dr. H es un superhéroe que está destinado a ayudar a los niños a salir de sus enfermedades y les da sus súper poderes para que puedan luchar contra ellas, mientras que, su contraparte, Wakala es un microbio travieso, que no se cuida, anda desaliñado, no se vacuna, no come sano, no se lava las manos, no se cepilla los dientes y por eso es propenso a enfermarse.