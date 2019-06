El diputado danilista Manuel Díaz afirmó que los votos están para pasar una reforma constitucional y que si no están “se consigue porque al Gobierno no se desafía”.

El legislador por San Cristóbal expresó que el sector del presidente Danilo Medina hará todo lo posible por pasar una reforma a la Carta Magna que permita el Presidente se pueda repostular.

“Están los votos y si no están se van a conseguir porque al Gobierno no se desafía. Usted no es tonta ni Suiza, usted sabe aquí los mecanismos que se usan. El poder es el poder y al poder no se desafía”.