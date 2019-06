El Pachá: “Yo era acosado por esa joven”

El presentador de televisión, Frederick Martínez (El Pachá), aseguró este miércoles que quien sufría acoso por parte de Janny Rodríguez, era él y dijo contar con testigos de los hecho.

“Yo era acosado por esa joven. Hay testigos (maquillistas) de que esa joven me llamaba. Yo tan inocente, tan noble respondía con textos y con mensajes de voz. Quiero verte, me decía; y hay testigos donde decía ese papi yo me lo doy”, aseguró.

Dijo además, que cuenta con “testigos” de que la dama lo extorsionó cuando acudió a la oficina del abogado de Rodríguez y le pidió 50 mil dólares.

“El argumento es que yo estoy con Danilo Medina, que está en reelección, y que a mí no me convenía un escándalo, y mi respuesta fue: no entiendo, cómo que escándalo”, agregando que les dijo que no debe pagar nada porque no hecho nada.

Tras lamentar el sufrimiento que esta situación le ha causado a su familia, “El Pachá” advirtió que llevará el caso hasta las últimas consecuencias.

“Me da mucha pena después de tantos años haberme sacrificado y verme en esta situación. Pero no voy a permitir esta extorsión porque es una red, es un equipo comandado”, apuntó.

Mientras que el abogado del comunicador, Julio Curi, dijo que está a la espera de que el Ministerio Público les haga una notificación formal de la acusación de agresión sexual a su cliente. Sostuvo que no se sabe si la misma consiste en una querella o una denuncia.

Adelantó que presentarán dos querellas, la primera por “atentar” contra el presentador de televisión, amparados lo que establece el Código 337 del Código Penal y la segunda por “chantaje” contenido en el artículo 400 del referido Código.

“No sabemos si presentó una querella o una denuncia. Si es una denuncia el Ministerio Público puede iniciar la investigación en el momento que lo entienda, entonces, si es una querella tiene que reunir una serie de formas y de contenido para que el Ministerio Público de lugar y es cuando se le pudiera notificar la querella e invitarlo a comparecer y nosotros pudiéramos frente al Ministerio Público presentar nuestro medio de defensa”, dijo en una llamada al espacio “El Jukeo” que se transmite por La Mega.

El especialista legal sostuvo que la joven, que acusa al “El Pachá” será perseguida por la acción penal de “chantaje”, que está previsto en el Código Penal, en su artículo 400.

“Hay testigos que estuvieron presentes en el momento que ella y su abogado le reclamaron al Pachá para no revelar esa grabación 50 mil dólares”, dijo Cury.