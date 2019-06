Monchy Fadul: “No es modificar la Constitución es quitarle un párrafo”

El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y ministro de Interior y Policía, José Ramón (Monchy) Fadul, insistió ayer que el artículo transitorio que prohíbe al presidente Danilo Medina presentarse de nuevo candidato presidencial debe ser eliminado de la Constitución y alegó que “no es una modificación constitucional sino eliminar un párrafo”.

Igualmente, dijo que no se debe temer a la habilitación del presidente Danilo Medina porque “una cosa es habilitarlo y otra que él se quiera presentar”. “Yo siempre he abogado por eso y no voy a renunciar a lo que creo”, sostuvo. Sostuvo que el acuerdo del PLD para incluir la vigésima disposición transitoria de la Constitución “fue una coyuntura política porque el partido se iba a dividir y para salvar al partido hubo que ponerse de acuerdo”.

“Vamos a verlo en términos reales, un hombre que está haciendo una labor extraordinaria, un hombre dedicado de manera permanente al trabajo por este país, un hombre 24/7, nadie puede discutir la entrega del presidente Medina por este país, es un dirigente político que tiene una gran simpatía, yo me pregunto por qué a él de manera particular se le tiene que impedir participar”, argumentó.

Cuando Pablo McKinney le argumentó que eso es así porque el PLD lo decidió, Fadul respondió: “Yo no hablo de reforma, yo hablo de la eliminación de ese párrafo, se hizo una reforma en el 2010 para habilitar a Hipólito (Mejía) y al presidente Fernández (Leonel)”.

En otro momento de la entrevista, fue cuestionado de si no es poco democrático que el PLD modifique la Constitución para presentar a su mejor candidato. “No es modificarla, es la eliminación de un párrafo discriminatorio”, en ese momento Mckinney lo interrumpe y le plantea que eso significa modificar la Constitución, y Fadul explicó: “Modificar significa cambiar la estructura de una Constitución, yo hablo de la eliminación de un párrafo y cualquier tratadista lo puede analizar claramente, eso no es constitucional, la misma constitución si se analiza niega ese párrafo, lo niega”.

Cuestionado por Nelson Rodríguez de qué tipo de solución vislumbra para garantizar la unidad del PLD, se limitó a decir que “hay que llegar a un acuerdo, tiene que haber un acuerdo” porque los intereses personales no están por encima del PLD.

Llama la calma

El dirigente del PLD llamó a la calma a la organización ante la situación que se generó el lunes en el Congreso, en la que diputados y seguidores de Leonel Fernández se enfrentaron a los agentes policiales.

“A ese nivel no se debe llegar como partido político, debemos de bajar la tensión, ser prudentes en esta ocasión y el debate sobre la reforma o no es un problema a lo interno, no es problema hacia fuera, es un problema hacia dentro”, expresó. Dijo que hay muchos “de nosotros que le tenemos temor a la democracia”.

Dijo que el gobierno respeta la libertad de expresión y la libertad de tránsito y que siempre se han respetado las manifestaciones. “Marcha verde hizo grandes movilizaciones, ha habido paros, algunos violentos, aquí siempre se han respetado las libertades públicas”, sostuvo.