Fadul dice convocantes no informaron de protesta a Ministerio Interior 

El ministro de Interior y Policía, José Ramón (Monchy) Fadul informó que la manifestación que los seguidores del expresidente Leonel Fernández pretendían montar ante el Congreso en rechazo a la reforma constitucional no fue comunicada a esa institución.

“Se debe de informar, no es que pidan la autorización, y debo recordar que la nueva ley del INTRAN cuando hay ocupaciones de calles debe dar autorización y ya en el ayuntamiento, el alcalde me informó que la autorización fue para frente a la Alcaldía, pero el problema es que eso no debe volver a ocurrir”, sostuvo.

Explicó que la presencia de los agentes policiales y militares fue por una solicitud directa que hizo el presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, el 17 de este mes que pidió protección.

“Hay una tensión ahí dentro, hay tensión, entonces es él que solicita la presencia militar incluso no se lo pidió al Ministerio de Interior, la solicitó al Ministerio de Defensa y al director de la Policía Nacional, ellos no fueron ahí porque los mandó nadie, fue a petición del presidente de la Cámara de Diputados y hay que ver que informaciones tenía, que visualizaba y como se estaba tornando el problema hacia lo interno”, reiteró.

El funcionario fue entrevistado en el programa Enfoque Matinal de CDN por Pablo McKinney y Nelson Rodríguez. Observó que ayer no había sesión en el Congreso que esas reuniones se hacen hoy y mañana.

Los convocantes presentaron una comunicación de autorización de la Alcaldía del Distrito Nacional para el uso de la acera los días lunes, martes y miércoles en el área “que circula la fuente, frente al Ayuntamiento en el ala oeste de la avenida Jiménez Moya”.

El permiso fue solicitado por la Fundación Equidad y Justicia y Juan de Dios Ventura (Johnny Ventura).