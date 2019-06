Amarante dice Leonel Fernández debe llamar a la reflexión y a la cordura a sus seguidores

Santo Domingo.-El aspirante presidencial Carlos Amarante lamentó los incidentes acaecidos el lunes en la tarde frente al Congreso Nacional, y los situó como parte de un plan del sector del ex presidente Leonel Fernández para intranquilizar al país.

El también miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana manifestó que en un estado social, democrático y de derecho, las posiciones deben debatirse en los órganos institucionales establecidos en la Constitución de la República, no fomentando la alteración del orden público.

“Lamento que el compañero Leonel Fernández, en su afán de regresar al gobierno mediante su reelección diferida, esté dinamitando todos los puentes en el Partido de la Liberación Dominicana”, expresó.

Reiteró que el choque de trenes por la candidatura presidencial del PLD sólo se evita con el retiro de las aspiraciones de Fernández para que entonces se detenga el movimiento en pro de la repostulación del presidente Medina.

Según Amarante, acciones como las patrocinadas o alentadas por el ex mandatario frente al Congreso Nacional, con protestas y enfrentamientos con tropas policiales y militares, con saldos de heridos, bajo el argumento de que se pretende violentar la Constitución de la República, no son propios de un líder político que ha sido tres veces ex presidente de la República, y por demás presidente del PLD.

Consideró que el ex presidente Fernández debe llamar a la reflexión y a la cordura a sus seguidores y abandonar las acciones propias de sectores que no creen en el libre juego democrático ni en la confrontación de las ideas de manera civilizada.

Indicó que en un estado de derecho la discusión y el debate de las ideas están claramente establecidos como parte del juego democrático.

El domingo último, en una actividad de masas celebrada en Santiago, Amarante propuso formalmente el retiro de las aspiraciones presidenciales del doctor Leonel Fernández, como paso previo para que cese el proyecto de repostulación del presidente Danilo Medina y se proceda a la renovación del Partido de la Liberación Dominicana.