Aramis Camilo la emprende contra producción de “Divertido con Jochy”

Queja.- El merenguero Aramis Camilo la emprendió en las redes sociales en contra de la producción del programa sabatino “Divertido con Jochy”, que conduce Jochy Santos, porque presuntamente lo han inconsiderado cancelándole, por tres ocasiones entrevistas.

En un amplio post que colgó en Instagram, el intérprete de “El Motor” y “La varita”, entre otros, aseguró que no está en la disposición de tolerar acciones como esa, debido a que en más reciente cancelación de su presentación le alegaron que lo contactaron por error.

“A estas alturas del juego no puedo tolerar que la producción de un programa, como lo es “Divertido con Jochy” contacte a mi oficina para solicitarme una entrevista y que luego de haberle tratado con toda la cortesía facilitado todo lo que solicitaron y dándoles prioridad a su llamado donde ellos diciendo que la entrevista principal sería conmigo, pautándonos hasta la hora de llegada, vengan a cancelarme faltando a penas un día para la transmisión del programa, simplemente alegando que se trató de una confusión”, escribió el líder de “La organización Secreta”.

Agregó: “Sinceramente, con todo el respeto que se merece Don Jochy Santos, me parece fue una falta de consideración a mi persona y mi trayectoria, jugaron con mi tiempo y mi espacio, jugaron con mi equipo de trabajo con su falta de ética y profesionalismo eso no lo voy a tolerar entiéndase que esta es la tercera no la primera vez”.

Aramis Camilo aseguró que no está dispuesto, ni ahora, ni en tiempos posteriores, a visitar el programa semanal, que a su juicio “prefiere promover anti valores”.

“Yo seguiré debiéndome a mi gente bella de cada pueblo y barrio de mi tierra que me premia con su amor, abrazado de medios que valoran mi humilde participación. Dios le dé muchos más éxitos en su aristocrático estilo de hacer televisión”, concluyó el artista que lleva más de 30 años de trayectoria.