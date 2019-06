Pedrito Lama iniciará proyecto como solista

El salsero Pedro Lama se despidió de la orquesta Chiquito Team Band, en la que permaneció por cuatro años.

El intérprete tomó la decisión para iniciar una carrera como solista, de la mano de la empresa AS Creativa que dirige el empresario Ángel Sánchez. Lama recordó que “cuando les comento a los muchachos (de Chiquito), porque me quedaban tres años de contrato, salimos todos de buena fe; ellos me apoyaron en todo eso”. En ese sentido agradeció a Enmanuel Frías y a Rafael Berroa por la oportunidad de trabajar en la Chiquito Team Band.

El cantante aseguró que se marcha “en buenos términos”. Y un ejemplo de esto fue la gran despedida que le hizo la agrupación con un concierto en la discoteca Jet Set, donde interpretó los temas que popularizó en esta plataforma, como “Otro día más sin verte”, “No te cambio por ninguna” y “La llamada de mi ex”, el cual se convirtió en el mayor éxito del prupo salsero con más de 49 millones de visitas hasta el momento en YouTube.

La Chiquito Team Band dijo en su cuenta oficial de Instagram: “Durante estos 4 años de permanencia en este grupo has puesto tu talento al 100% para que nuestra agrupación obtuviera el engranaje necesario para dar pasos firmes en la industria musical; en estos momentos has tomado la decisión de lanzarte como solista y como consideramos que todos merecemos la oportunidad de trillar nuestros propios caminos, apoyamos tu decisión y estaremos siempre dispuestos a ser un soporte que te ayude a lograr cumplir tus metas. Tal y como siempre lo hemos expresado, lo importante cada vez que un integrante tenga la iniciativa de encaminarse en un proyecto, es comunicarnos como hermanos y compañeros que somos para que siempre tengan las puertas abiertas y nuestro talento a su disposición”.