Familiares de dos imputados en caso David Ortiz afirman son acusados injustamente

Santo Domingo. –Con pancartas, familiares y vecinos de dos de los imputados por el atentado a tiros al expelotero de Grandes Ligas David Ortiz, salieron en defensa de sus familiares, exigiendo que lo pongan en libertad.

Familiares y vecinos de Lanny Estefanny Pérez Reyes, la llamada “venezolana”, implicada en el atentado contra el expelotero David Ortiz, salieron en defensa de su familiar, asegurando que no se le puede culpar, solo porque la pareja de ella haya cometido una “fechoría”.

La señora Mirian Reyes, madre de la implicada Estefanny Pérez expresó: “Yo estoy sufriendo, mi hija esta avergonzada, yo tengo tres hijos, dos varones y ella, y mis hijos nunca han ido preso, es muy buena, trabajadora, muy buena empleada, buena madre”.

Reyes agregó que su hija “está detenida por el simplemente hecho de ser pareja de una persona de “esas condiciones”, el carro él lo tomada como cualquier pareja. Si mi hija sabe que ese carro está involucrado, no iba a salir a trabajar en ese carro. Yo no sé lo que voy hacer, yo estoy desesperada, mi hija está muy triste, esta avergonzada”.

Asimismo, Miguelina De Nolasco, pastora de la Iglesia de Dios, Visión del Futuro, a la cual Lanny Estefanny Pérez R se congregaba, explicó que “ella ese día estaba en la iglesia, Lanny estaba en el culto. Y aun no estuviera en el culto, nosotros creemos en ella, sabemos que es inocente, que lo sepa el mundo, que lo sepa el presidente, que lo sepa e gobierno, que lo sepa las autoridades”.

Por su lado, el hermano de la implicada Pedro Antonio Pérez Reyes dijo que “es cierto que el carro es de ella, porque ella lo compró con su sacrificio. El hecho de que el sinvergüenza haya tomado el carro de mi hermana no tiene que ver con que ella sea culpable de eso”.

Antonio Pérez, aclaró que “se encuentran pidiendo justicia simplemente por la acusaciones que se le están haciendo a su hermana Lanny Estefanny Pérez Reyes. No estamos defendiendo a ninguno de los demás implicados”.

Los familiares del imputado Reinaldo Rodríguez Valenzuela también defendieron su inocencia.

Aseguraron que tienen testigos de que el joven estaba dormido en una casa familiar al momento del tiroteo al ex jugador David Ortiz, ocurrido en un centro de diversión nocturna de la zona oriental.

“Hay gente que pueden confirmar eso, que él estaba ahí durmiendo y que salió como a las 9 de la noche del negocio. Nosotros no sabemos por qué es que lo tienen preso” dijo Fernando Rodríguez, padre del imputado.

Lanny Estefanny Pérez Reyes, está acusada por el Ministerio Publico de facilitar el vehículo marca Hyundai, modelo Accent, plateado, placa No. A8I5782, chasis No. KMHCU4AE0CUII469 a su pareja Oliver Moisés Mirabal Acotas, El papi y/o El Niño y su grupo, para cometer el atentado contra el ex pelotero de Grandes Ligas, David Ortiz, el pasado domingo 9 en un bar de Santo Domingo Este.

El órgano investigativo sobre el atentado criminal en contra del expelotero David Ortiz dictó un año de prisión preventiva en contra de 11 de los implicados en el atentado, que según las autoridades, no iba dirigido al ex pelotero de grandes ligas sino a un amigo identificado como Sixto David Fernández, quien compartía la mesa en el Bar Dial el pasado 11 de junio.

El grupo fue sometido a la acción de la justicia por la presunta violación de los artículos 265, 266, 2, 295, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano, así como de los artículos 66 y 67 de la Ley No. 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados, que castigan el intento de asesinato, la asociación de malhechores, y el uso ilegal de armas