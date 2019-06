Dos de los enviados a fondo en Odebrecht dicen fue por política

Dos de los seis imputados que enviaron a juicio de fondo en el caso Odebrecht calificaron como política la decisión tomada por el juez Francisco Ortega Polanco.

El expresidente del Senado y del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista, y el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, indicaron al salir de la sala de audiencia que el auto a apertura a juicio de su proceso penal corresponden a asuntos políticos.

Bautista dijo que Ortega Polanco, juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en sus motivaciones no se refirió a las pruebas que le mostramos ahí, a “las mentiras del Ministerio Público y no tocó esas pruebas porque se veía obligado a hacer y un no ha lugar, por eso no lo tocó”.

“Lo único que hizo fue pegarle un sello gomígrafo a las mentiras del Ministerio Público”, expresó.

Asimismo, dijo que seguirá defendiendo su trabajo en la próxima etapa del proceso.

“Pero tenemos la dignidad suficiente para seguir defendiendo nuestra historia de lucha y de trabajo, esto no ha sido más que una politiquería más… Lamentablemente no podemos hablar de democracia si no hay justicia”, añadió el exlegislador.

De su lado, Díaz Rúa dijo que para él no fue una sorpresa ni una rareza que lo hayan enviado a juicio de fondo.

Al ser preguntado si hubo presión para que no fuera descargado de las acusaciones, indicó que no puede saberlo pero que “sin dudas justicia no es”.

“No es raro, a mí no me sorprende, yo sabía, ahora es increíble porque nosotros le demostramos totalmente mil cosas… un desastre”, manifestó.

“Yo pienso que es un tema político, sin dudas justicia no es”, señaló.

El empresario Ángel Rondón, representante comercial de la constructora Odebrecht, afirmó que siempre ha criticado que la sede del Ministerio Público y la Suprema Corte de Justicia estén en el mismo edificio.

“O sea, eso siempre me ha chocado, y hablé con los abogados, pero algo más, yo no sé si ustedes notaron hoy lo que pasó, ¿por dónde salieron los fiscales?, salieron por donde mismo sale el juez, por la puerta que sale el juez, salieron los fiscales”, expresó quien también fue enviado a juicio de fondo.

Mientras que, Jesús Vásquez (Chu), expresidente del Senado, y el único de los siete imputados que fue favorecido con un no ha lugar, expresó que “nunca debió estar en eso”

Igualmente, al que incluyeron de último en el expediente, informó que el próximo lunes convocará una rueda de prensa para plantear su posición.

Los demás enviados a juicio de fondo fueron el senador Tommy Galán, por quien el caso se conoce en una jurisdicción especial; el exdirector del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (Inapa), Roberto Rodríguez; el abogado Conrado Pittaluga, supuesto testaferro de Díaz Rúa.