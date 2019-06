El Pachá enfrenta denuncia por supuesta agresión sexual

Una mujer denunció que fue víctima de agresión sexual por parte del presentador de televisión Frederick Martínez “El Pachá”, mientras compartían en un restaurante de la capital.



La joven, quien ha sido identificada solo como “Yani”, presuntamente laboró durante un tiempo en el programa “Pégate y Gana con El Pachá” (que se transmite por Color Visión cada sábado), donde inició como receptora de llamadas para los concursos y luego pasó a ser parte de las modelos.

De acuerdo a Emilio López, abogado de “Yani”, el hecho se produjo hace varios días y “dejó a la dama muy afectada emocionalmente”. Mientras que Julio Cury, abogado del presentador de televisión, dijo que ni su cliente, ni él han visto el documento de la denuncia, por lo tanto no tienen conocimiento de qué se le imputa a Martínez.

En ese caso, dijo que el Ministerio Público tiene que filtrar la supuesta denuncia para dar a conocer si ha sido acompañada de alguna prueba que los convenza de iniciar una investigación.

“Supe por ahí que fue una grabación con su teléfono que le hizo y si fue eso, me encantaría tenerla para someterla por violación al Derecho a la Intimidad del Pachá, artículo 337 del Código Penal”, dijo a elCaribe.

La denuncia fue presentada ayer ante el Ministerio Público, en la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales.

De su lado, Isis Alvarez, quien forma parte del staf del programa sabatino, sostuvo que la personalidad de “El Pachá” no es de un acosador. “El Pachá no es un violador, no pudo haber violado a nadie, porque nunca ha agredido a ninguna de mis compañeras, ni ha mí, ni nos ha acosado, ni nos ha obligado a nada”, aseguró.