Wellington Arnaud pide al PRM sancionar a Hipólito Mejía

Nueva York.- Wellington Arnaud, aspirante presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), pidió a la dirección de esa organización política sancionar al expresidente Hipólito Mejía al entender que no acata los lineamientos del partido y causa gran incertidumbre entre la militancia y la dirigencia.

Arnaud citó algunos de los ejemplos de las desafortunadas declaraciones del exmandatario que le han causado gran daño al PRM. Recordó que el 29 de enero del año 2016, en pleno apogeo de la campaña presidencial el expresidente visitó el proyecto La Nueva Barquita y desde allí alabó públicamente la obra y felicitó al presidente Medina.

Agregó, que en marzo de este año mientras la oposición demostraba con datos certeros y números irrefutables que la política económica de endeudamiento acelerado del PLD es errada y le causa un daño irreparable al país, el exmandatario declaró que “Si decimos que la economía dominicana ha estado mal, miento” y que en otra ocasión se pronunció diciendo que “Danilo ha cambiado el rumbo equivocado y desgraciado en que Leonel nos metió”.

Arnaud aclaró que el tema no es personal, sino estrictamente político, “yo al igual que miles de mis compañeros dejé el forro en la calle para que este alcanzara el poder en el 2012, pero aquí hoy no estamos en un juego ni en chercha, ya la sociedad no aguanta más, ya el país está cansado de Danilo y el PLD y a gritos pide sacarlos del poder”, enfatizó Arnaud.

Manifestó además que, mientras la dirección del PRM escogía las primarias cerradas, el exgobernante se divorciaba del partido declarando en múltiples ocasiones a la prensa que apoyaba las primarias abiertas.

“Si a todo lo anterior le unimos las más recientes declaraciones del expresidente, nos resulta inexplicable su actitud y la posición que manifiesta públicamente, cuando ya los máximos organismos de dirección del PRM acordaron y decidieron que el partido no participará en una nueva reforma constitucional, entonces por qué el compañero Hipólito Mejía, en una actitud irresponsable siembra dudas y desesperanza en la militancia diciendo ‘yo no le pongo trabas a nadie’ en vez de enviar un mensaje claro que no esté sujeto a interpretaciones y respaldar la decisión del partido en este momento tan crucial y decisivo para la sociedad dominicana y el país”, dijo.

“Demandamos una sanción porque con la actitud mostrada por el expresidente Mejía el PRM no alcanzará el poder, la militancia y la dirigencia merecen respeto, porque ya están cansadas de que las mantengan entretenidas cada cuatro años,” expresó Arnaud.

Dijo que los perremeistas quieren llegar al poder para hacer los cambios que merece la República Dominicana y que todos los ciudadanos puedan contar con un real Estado social, democrático y derecho como los establece la Constitución.

Reiteró que el PLD es la garantía de la impunidad y que Leonel es igual a Danilo y Danilo igual a Leonel, por lo que es momento de que el liderazgo actúe de manera responsable y unificada, enfrentando con determinación al Gobierno.

Arnaud ofreció esas declaraciones a su llegada al aeropuerto JFK de la ciudad de Nueva York donde estará los próximos cinco días “Arando la Tierra” en Estados Unidos y donde, además de Nueva York, visitará Nueva Jersey, Boston y Rhode Island.