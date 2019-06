A quien confundieron con David Ortiz había dicho que no tenía enemigos

El hombre identificado como la persona a la que confundieron cuando le dispararon al expelotero David Ortiz había dicho en otra ocasión que no tenía ningún tipo de enemigos, sin embargo, les explicó las autoridades que su primo era “la única persona con interés y amenazas de atentar contra su vida”.

El pasado miércoles, el procurador general de la República y el director de la Policía Nacional indicaron que cuando identificaron a Sixto David Fernández mediante la fotografía intercambiada entre los ejecutores del atentado, ocurrido el pasado domingo 9, y uno de los autores intelectuales, este fue requerido para ser interrogado.

Durante la rueda de prensa que ofrecieron en conjunto, el procurador Jean Alain Rodríguez y el mayor general Ney Aldrin Bautista Almonte, informaron que Fernández les comunicó en los interrogatorios que Víctor Hugo Gómez, supuesto autor intelectual, es “la única persona con interés y amenazas de atentar contra su vida por un hecho ocurrido unos años antes, cuando Víctor Hugo Gómez fue apresado por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), y que pudo haber sido interpretado como un acto de delación en su contra”.

Cinco días antes después de ocurrir el hecho en las redes sociales se señalaba a Fernández como la persona a quien iba dirigido el ataque y que fue confundido con Ortiz.

Sobre esta versión, que no había sido dada por las autoridades oficialmente, Fernández dijo que no tenía conocimiento de dónde provenían esos comentarios y que no tiene ningún tipo de enemigos.

“Soy una persona muy agradable que todo el mundo me conoce y yo no sé a qué viene eso, si es algo que dicen, yo no tengo ni un gato de enemigo”, expresó al ser entrevistado vía telefónica en el programa radial Sol de la Mañana.

“Yo no tengo ni un solo enemigo, ni un gato, no sé de donde vienen estos rumores”, reiteró a Fernández, quien dijo que es un comerciante que tiene un taller de soldadura y desabolladura.

Ayer las autoridades señalaron a Víctor Hugo Gómez como un peligroso prófugo de la justicia norteamericana, buscado activamente por la Drug Enforcement Administration (DEA, por sus siglas en inglés) por pertenecer al temible y reconocido Cartel del Golfo.

También, indicaron que arroja la investigación que Víctor Hugo Gómez fue apresado por la DNCD y sometido a la acción de la justicia en el año 2011 por asuntos vinculados al tráfico de drogas.

En ese mismo orden, detallaron que el último lugar donde se le ubica Víctor Hugo Gómez es en los Estados Unidos y desde donde se presume se planificó el atentado y se orquestó el plan para asesinar a Sixto David Fernández.