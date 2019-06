Paloma San Basilio: “A mí me encanta la República Dominicana”

La cantante española Paloma San Basilio se ha dispuesto a contar su vida al público de la República Dominicana en una especie de musical que ha denominado “Más cerca” y que fue diseñado por ella misma para poder ver de frente a sus seguidores.



Para este evento, que está pautado para el próximo sábado, en el teatro La Fiesta del hotel Jaragua, bajo la producción de ED Live, del empresario Eduardo Durán, la también actriz incluyó parte del repertorio que el público ya conoce, y otras que nunca ha cantado.

“Como es un poco histórico, voy recorriendo canciones de distintas etapas de mi vida. Hay pinceladas de ‘El hombre de la mancha’, de ‘My Fair Lady’ o de ‘Sunset Boulevard’, que fue un musical que hice hace un año, y ‘Evita’, porque si no la hago me matan. Es como un resumen de vida”, apuntó la cantante de 68 años durante un encuentro con la prensa.

Como se trata de un concepto “muy íntimo”, la artista, además, se encargó de diseñar toda la escenografía que estará compuesta por cuadros que fueron pintados por ella, pero también fue quien diseñó el vestuario que utilizará para la velada, donde estará acompañada de dos músicos, uno de ellos tocará piano y otro el contrabajo y la guitarra.

“‘Más cerca’ es un concierto que yo he diseñado como un pequeño musical especialmente para dejar en el público una imagen de cercanía, de complicidad, de saber en qué me he convertido en esos 40 y tantos años que ellos han compartido (…)”, explicó.

Llama a visitar a RD sin miedo

La intérprete española, quien visitó por primera vez a la República Dominicana en 1983, dijo que no podía dejar fuera al país de su tour, porque sentiría que le falta algo debido a que se identifica con el público criollo.

Sostuvo que aunque esta media isla esté pasando dificultades es el país en el que siempre quiere estar y que por eso animó a la gente a que lo visite.

“Yo creo que la gente tiene que venir sin miedo, con tranquilidad, sabiendo que siempre van a ser muy bien recibidos, que hay algún problema puntual o accidental, pero que nada tiene que ver con la República Dominicana”, sostuvo.

Apuntó que el incidente en el que el ex pelotero David Ortiz resultó herido y el presentador de televisión Jhoel López, mientras compartían con unos amigos en un bar de la zona oriental, pudo haber pasado en cualquier otro lugar. “Por supuesto, nadie debe perderse sus playas, su gente, su hospitalidad y animo a todo el mundo a que venga todavía más que antes para que puedan comprobar cómo la gente vive tranquilamente aquí”, exhortó la intérprete de “Cariño mí”.

Subrayó que problemas hay en todas partes, al igual que en España, y que por eso la gente no deja de visitarla. “Así que, animo a todo el mundo a que venga a la República Dominicana que se está muy bien y que a mí me encanta”, reiteró la española.

Quiere grabar con Juan Luis Guerra

Paloma San Basilio relevó que en sus más de 40 años de carrera uno de los sueños que aún tiene pendiente por cumplir es grabar un tema junto al cantante dominicano Juan Luis Guerra, por quien siente admiración. “Me gusta mucho lo que hace, me encanta, porque tiene una manera de contar historias con una belleza poética, con una armonización; él combina maravillosamente bien todo lo que es la melodía con la rítmica, es muy puro”, dijo.