«Corpus Christi», escritura apropiada

La expresión Corpus Christi, que traducida al español significa «el cuerpo de Cristo» y que designa la ‘festividad con que la Iglesia católica celebra la institución de la eucaristía’, se escribe con mayúsculas iniciales, en redonda y sin comillas.

En los medios de comunicación dominicanos es frecuente encontrar frases como «El Ministerio de Trabajo informa que la festividad religiosa “Corpus Cristi”, que este año 2019 se celebrará el jueves 20 de junio, no se cambia», «Eucaristía de conmemoración de Corpus Cristi» o «Recuerde que este jueves es feriado porque es Día de “Corpus Christi” y no se cambia».

Tal como indica la Ortografía de la lengua española, los sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre de los períodos litúrgicos o religiosos, así como del nombre de festividades civiles, militares o religiosas, se escriben con inicial mayúscula en cada una de sus palabras significativas: el Adviento, la Semana Santa, la Pascua, Epifanía, el Corpus Christi. En estos casos basta la mayúscula para delimitar la expresión denominativa y no hacen falta ni comillas ni cursiva. Además, tratándose de un latinismo no adaptado, se ha de respetar la grafía original en latín: Corpus Christi, no Corpus Cristi.

En vista de lo anterior, en los ejemplos citados habría sido más recomendable escribir «El Ministerio de Trabajo informa que la festividad religiosa Corpus Christi, que este año 2019 se celebrará el jueves 20 de junio, no se cambia», «Eucaristía de conmemoración de Corpus Christi» y «Recuerde que este jueves es feriado porque es día de Corpus Christi y no se cambia».