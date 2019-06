Romeo Santos reacciona molesto contra los que ponen en duda su dominicanidad

Romeo Santos no suele reaccionar públicamente sobre temas que afectan su vida. Pocas veces se le ha visto molesto y desmintiendo o afirmando cosas que se dicen de su persona, pero esta vez salió a defender su dominicanidad.

“Uno no deja de ser humano y a veces es importante desahogarse”, dijo visiblemente preocupado al enfrente comentarios que han inundado las redes sociales poniendo en duda su origen dominicano. En un extenso video de siete minutos, el multipremiado cantautor dijo que le sorprende mucho cuando ve estos comentarios de algunas personas, “porque yo llevo más de 20 años en este negocio, y cada vez que a mí se me ha preguntado de mis orígenes yo nunca he negado mis orígenes paternales”.

“Siempre he dicho que mi madre es boricua, que mi padre es dominicano y que soy nacido y criado aquí en Nueva York. Creo que la confusión está en lo siguiente: ¿qué me siento? Me siento dominicano, y ellos no me preguntaron eso”, explicó al momento de criticar las entrevistas que ofreció hace pocos días en Nueva York, las cuales han sido el caldo de la confusión, según dio a entender Romeo.

“Para no desviarme del tema, contesté, no tuve tiempo como de analizar mucho, y tampoco quería sonar repetitivo, volver a mencionar lo mismo que vengo diciendo en más de tres entrevistas…”, agregó.

Dijo que hace estas declaraciones con el objetivo de que el público y los medios utilicen el sentido común. “Si después de todo esto que yo digo, ustedes entienden que deben seguir difamándome, retirarme su apoyo, yo tendría que respetar eso. Pero también, siento que es un poco injusto el que se digan cosas que no tienen sentido”, criticó el famoso bachatero.

Visiblemente afectado por los comentarios, preguntó a sus seguidores “¿de qué otra forma yo puedo mostrar mi dominicanidad?” Recordó que lleva más de dos décadas representando a la República Dominicana a nivel global y que no se siento dominicano cuando le conviene.

“Yo me siento dominicano los 365 días del año, yo me siento dominicano cuando estoy en un estadio en Argentina, en Chile, en México, y, pese a que hay pocos compatriotas, yo cierro mis conciertos diciendo que ´Viva mi República Dominicana´. Yo me siento dominicano cuando una disquera me pregunta: ¿estás seguro que quieres lanzar esta producción de bachatas tradicionales en temporada urbana? Y yo tener un sin número de reuniones para que sí lo acepten, ok. Yo me siento más dominicanos que muchos de los que están en este momento en las redes sociales crucificándome y, perdonen la expresión, hablando mierda sin documentarse”, reaccionó Romeo visiblemente molesto.