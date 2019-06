Núñez habló con David; feliz por su recuperación

El jugador del cuadro de los Medias Rojas de Boston, Eduardo Núñez, lamentó el hecho de que David Ortiz fuera baleado en su natal República Dominicana, catalogando el incidente como una “vergüenza internacional”.

“Nos sentimos muy avergonzados por lo que pasó con él porque es una leyenda de nuestro país, y le pasó a él en nuestro país”, dijo Núñez. Dijo que estaba muy contento de haber tenido la oportunidad de hablar con Ortiz.

“Tengo mucha satisfacción que ya se esté recuperando … [Ortiz] me dijo, ‘¿cómo estás homie? ¿cómo te sientes?’”, dijo Núñez. “Yo le respondí, “¡Oye, no es cómo yo me siento es cómo tú te sientes!, explícame’. “Fue un saludo nada más, breve, y me sentí bien que tuve la oportunidad de hablar con él por teléfono”. Núñez catalogó a Ortiz como una “persona muy especial” para todos los jugadores dominicanos.