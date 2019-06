Yudelkis Contreras: “No me iré del deporte, siempre estaré aquí”

SANTO DOMINGO. “No me iré del deporte, siempre estaré aquí. Gracias por el apoyo que me han dado”. Así expresó su agradecimiento Yudelkis Contreras al anunciar este martes su retiro de la alta competición en las pesas.

El emotivo acto de despedida se llevó a cabo en el salón Juan Ulises García Saleta del Comité Olímpico Dominicano (COD), organizador de la actividad conjuntamente con el Ministerio de Deportes, la Federación Dominicana de Pesas y el Círculo Deportivo Militar y Policial.

Tras 18 años como atleta de alto rendimiento en las pesas, Contreras recibió un gran homenaje y dejó abierta las puertas para dar el salto a otra etapa de su vida, en esta ocasión como profesional académica.

El ministro de Deportes, Danilo Díaz Vizcaíno, anunció que Yudelkis será incluida en la nómina de la cartera deportiva en mejores condiciones, mientras que Luis Mejía, presidente del COD, reveló que la pesista recibirá una compensación en su condición de pasante de la carrera de contabilidad en el organismo.

“Yudelkis es una gran persona y un modelo líder para los jóvenes. Este es el tipo de personas que el país necesita, verdaderos futuros líderes”, manifestó el empresario Felipe Vicini, presidente del Grupo Creando Sueños Olímpicos (Creso). “En Creso tenemos una serie de facilidades para Yudelkis, para que pueda hacer la transición post-atlético”, agregó.

Motivo de su retiro

El objetivo de Contreras era permanecer activa hasta los Juegos Panamericanos que se celebrarán del 26 de julio al 3 de agosto próximo en Lima, Perú.

Pero llegó algo inesperado. “Mis planes eran llegar a los Juegos Panamericanos, pero los dolores se complicaron, ya estaba tomando la forma, pero cuando estaba en un 90 por ciento de preparación me lastimé la rodilla, un tirón en el muslo, lo que me llevó a reflexionar que tenía tiempo de recuperarme y prepararme, pero podría pasar lo mismo y ya no soy la misma de antes, ya no me recupero tan rápido, y yo soy de las atletas que cuando sale a una competencia, sale a ganar la medalla”, narró la hoy retirada pesista.

La laureada atleta exhortó a los jóvenes y a los atletas a luchar incansablemente por sus sueños. “Cuando se quiere, se puede, que no hay meta que uno se trace que no la cumpla, todo lo que uno quiere se puede lograr, siempre con constancia, dedicación y esfuerzo”, dijo.

Contreras recordó que la conquista de la primera medalla mundialista fue lo que más le impactó, así como su primera presea panamericana, cuando estableció tres marcas.

“Cada vez que tomaba una medalla mundial me emocionaba muchísimo, porque digo que una medalla mundial no tiene comparación”, dijo Yuderkis, que citó el positivo que se le atribuyó en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y que luego le fue retirado, como el momento más triste de su carrera deportiva.

en el acto estuvieron además una comisión de San Pedro de Macorís, encabezada por el doctor Eric Yermenos, el síndico Tony Echavarría, el gobernador Pedro Mota, y la diputada Juana Vicente.

También se dieron cita los miembros del comité ejecutivo de la federación de pesas, liderada por su presidente William Ozuna, y atletas de esa federación, y representantes del Círculo Deportivo Militar y Policial.