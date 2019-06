Motoristas se suman al rechazo modificación constitucional; protestan frente al Congreso

Más de una decena de asociaciones de motoristas se manifestaron este martes frente al Congreso Nacional en contra de una posible modificación constitucional que permita la repostulación del presidente Danilo Medina.

Marino Sandoval Gómez, representante de la Asociación de Motoristas de la Bombita de Los Minas, al leer el manifiesto dijo que los motoconchistas organizados “que vienen de las entrañan del pueblo expresan su indignación frente al Congreso Nacional ante los aprestos que se encaminan a producir una reforma constitucional consecutiva a los fines de facilitar la reelección presidencial”.

Sandoval Gómez expuso que al pueblo humilde que ellos representan y que son la inmensa mayoría le molesta que lo quieran coger de relajo.

“En el 1965 el pueblo se levantó en armas para devolver el respeto a la Constitución del 1963 que había sido vulnerada y nosotros los humildes motoristas, como parte del pueblo no permitiremos que sectores conspiren contra la integridad de la Ley Sustantiva se salgan con la suya”.

Advirtió a los legisladores a no darle la espalda al pueblo que no permitan que” los sobornos” dobleguen sus voluntad, ya que la ciudadanía no se lo perdonara jamás

“Las voces de las gente humildes como nosotros no son estruendosas, tenemos pocas posibilidades de hacernos oír, pero si se llegase a producir cualquier intento de burlar la democracia comprando la Constitución, no nos dejan otros escenarios que no sean las calles de Quisqueya”, habló en nombre de trabajadores del sector motoconcho.

Los motoristas fueron recibidos por los diputados leonelistas que se han autoproclamados como los defensores de la Constitución.

El diputado Henry Merán Gil al recibir los manifestantes, expresó que las puertas del Congreso Nacional están abiertas para recibir los sectores sociales.

“Abrimos las puertas del Congreso Nacional a esta declaración al pueblo, de un sector importantísimo de los dominicanos como los motoconchistas. Este manifiesto de manera clara y contundente en rechazo a la reforma constitucional para en segunda oportunidad permitir la reelección a un solo ciudadano”.

Sostuvo que ese sector del transporte va a recibir el respaldo a lo interno del Congreso.

“Ya son más de diez sectores diferentes e importantes de la sociedad dominicana que se vienen pronunciando de manera clara frente al Congreso para repudiar, rechazar, condenar una alteración del orden constitucional. Tal como dice el documento en busca de que no se relaje, no se vulnere la norma básica de convivencia de la democracia como es la Constitución de la República”, dijo.

Las federaciones estuvieron representadas por Felipe de la Rosa, secretario de organización de Motoconchistas de Los Alcarrizos; José Luis Rosario, presidente del Sindicato de Motoconchistas de Los Minas (Sinbolismi); Sandro Ramón Carrasco Minyeti, presidente de la Parada de motoconchistas Puente Blanco , Los Alcarrizos; Ramón Antonio Mota Fogueroa, presidente de la Asociación de montoconchistas de Las Cañotas y zonas alegañas; Luis Manuel Gutiérrez, presidente de la parada y Asociación de montoconchistas de Cristo Rey( Asomocristo); Justin Pichardo, presidente de la Asociación de montoconchistas de Los Rios (Asomnarios ).